Frammenti geniali, visita al Rione Luzzatti sabato 7

Sabato 7 dicembre, il Rione Luzzatti accoglie Frammenti Geniali – Il Rione Luzzatti, il nuovo itinerario letterario ideato e promosso dall’associazione NarteA, dedicato agli appassionati della saga de L’Amica Geniale (con partenza alle ore 11.00 dalla fermata Gianturco della Metropolitana Linea 2). Un percorso che conduce i visitatori attraverso i luoghi iconici che fanno da sfondo alle vicende di Elena e Lila, trasformando le strade e le piazze in frammenti di narrazione viva. La visita sarà guidata da Matteo Borriello, che accompagnerà i partecipanti in un viaggio tra storia, letteratura e memoria, intrecciando racconti personali e collettivi. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, una mappa con estratti del romanzo che offrirà un ulteriore strumento e le parole della Ferrante che sarà possibile ascoltare attraverso auricolari forniti all’inizio del percorso. Il costo del biglietto è di € 12, mentre i bambini fino a 6 anni partecipano gratuitamente. Per informazioni e prenotazioni: 339 7020849 o 333 3152415.

Il percorso si snoda tra le vie e i simboli del Rione Luzzatti, quartiere che fa da teatro alle vicende intime e universali di Lila e Lenù. I partecipanti potranno ripercorrere il loro cammino di crescita, tra legami profondi e fratture emotive, rivalità e solidarietà, in un contesto urbano che è esso stesso specchio della loro evoluzione. Situato nella periferia orientale di Napoli, il Rione Luzzatti nacque negli anni ’20 come quartiere operaio destinato agli impiegati della zona industriale. Tra le sue architetture si nasconde un gioiello poco conosciuto: la chiesa di San Giuseppe Maggiore dei Falegnami, edificata originariamente nel Cinquecento nel cuore di Napoli e trasferita qui nel 1934 per preservarne le opere d’arte. All’interno, si possono ammirare capolavori di artisti come Francesco Solimena e Giuseppe Sanmartino, celebre scultore del Cristo Velato.

Negli ultimi anni, il Rione Luzzatti ha conosciuto una nuova vitalità grazie a progetti di street art che hanno trasformato i suoi spazi. Tra le opere più significative spiccano Nient’altro importa di Luis Gomez, ispirata a L’Amica Geniale, e Metamorfosi di Fabio Petani, che racconta il cambiamento e la resilienza di un quartiere in continua trasformazione.

Frammenti Geniali – Il Rione Luzzatti rappresenta dunque un’occasione unica per immergersi in una Napoli autentica, dove la narrazione letteraria si fonde con la memoria storica, in un dialogo continuo tra passato e presente. «Napoli, con il suo intrico di vicoli e contraddizioni, non è solo il palcoscenico di questa storia, ma un personaggio a tutti gli effetti» afferma Febo Quercia, direttore artistico di NarteA. «Attraverso Frammenti Geniali vogliamo permettere ai visitatori di vivere questa dualità, dove bellezza e degrado, speranza e dolore si intrecciano, proprio come nell’amicizia indissolubile tra Lila e Lenù. Sarà un viaggio emozionante nei meandri dell’anima e della città».