Francesco Cicchella chiude Quadrifoglio in Arena

Volge al termine la rassegna “Quadrifoglio in Arena” – il teatro comico all’aperto che in programma presso l’Arena Flegrea della Mostra d’Oltremare di Napoli propone il quarto appuntamento con il cantante, comico e imitatore Francesco Cicchella.

<<“Bis!” è uno spettacolo che ha girato i teatri di tutta Italia per più di due anni, regalandomi emozioni e soddisfazioni incredibili!” – dichiara Cicchella. “Ho scelto di chiudere quest’avventura nella mia città, dove tutto è cominciato nel marzo del 2022. Lo spettacolo del 28 settembre all’Arena Flegrea rappresenterà per me la fine di un ciclo e sarà una festa indimenticabile con tanti amici e ospiti.”

Francesco Cicchella si gioca tutte le sue carte in un one man show esilarante, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) e performances completamente inedite. La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate.

Sul palco, oltre all’artista partenopeo, che firma anche la regia, troviamo la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis, la band diretta dal maestro Paco Ruggiero e le ballerine Naomi Buonomo e Sonia Di Sarno.

La rassegna “Quadrifoglio in Arena” offre l’opportunità di vedere dal vivo grandi nomi del panorama teatrale italiano. L’Arena Flegrea è la cornice perfetta per questa rassegna teatrale all’aperto con in programma spettacoli di grande successo riadattati appositamente per la location, unica e dal fascino senza uguali. La combinazione perfetta tra talento, emozioni e teatro all’aperto renderà ogni serata indimenticabile, offrendo al pubblico una carica di energia positiva e divertimento. E’ possibile anche acquistare i biglietti per i singoli spettacoli su www.etes.it ticketone.it e i prezzi comprensivi di prevendita sono: Cavea bassa euro 25; Cavea alta euro 20; Panoramica euro 15.