Freedom Oltre il Confine, torna Roberto Giacobbo su Rete 4

- pubblicità -

Tornano le nuove puntate di Freedom Oltre il Confine in compagnia di Roberto Giacobbo e della sua squadra.

Tante le novità a partire dalla nuova giornata di messa in onda, la domenica, ed un nuovo mezzo che, insieme all’ormai famoso truck, permetterà di raggiungere ogni tipo di territorio.

Nuove avventure, nate anche dalle indicazioni del pubblico, che ogni giorno propone luoghi e vicende che aspettano di essere raccontate e condivise con gli altri spettatori.

Per cominciare Roberto Giacobbo entra all’interno di Palazzo Madama, oggi sede del Senato della Repubblica, per raccontare una storia incredibilmente avvincente svoltasi tra quelle mura. A metà del 1500 il Palazzo divenne di proprietà di Margherita d’Austria, figlia naturale dell’imperatore Carlo V, e soprannominata dal popolo romano come: “La Madama”. Suo malgrado divenne una pedina importante nella complicata scacchiera politica e religiosa del tempo tra Impero e Papato. Un gioco fatto di matrimoni ed alleanze che doveva essere suggellato dalla nascita di un erede. Chi riuscì a persuadere la Madama a dare alla luce un figlio e una discendenza senza la quale l’Europa non avrebbe lo stesso volto che ha oggi?

A testimonianza di queste vicende, dopo oltre 270 anni, delle preziosissime tele sono da poco tornate in quelle sale di Palazzo Madama. Le telecamere di Freedom le mostreranno in esclusiva!

I Gesuiti furono i pionieri delle missioni cattoliche in tutto il mondo; attraverso il loro sistema educativo vennero formate generazioni di leader politici, religiosi e intellettuali; tra i membri dell’ordine vi furono scienziati, astronomi, matematici e geografi di rilievo. È uno dei più importanti ordini religiosi della storia, ma come è nato? Roberto Giacobbo seguendo le indicazioni di Papa Francesco, recentemente scomparso, affronta un viaggio per comprendere il significato del messaggio lasciatoci quasi 500 anni fa da Sant’Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia del Gesù. Un percorso tra storia e spiritualità di quest’uomo straordinario che parte dalla meravigliosa chiesa del Gesù a Roma, la chiesa madre dei Gesuiti che custodisce le spoglie del santo. Un cammino che prosegue poi sia a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, che all’Albaneta di Montecassino dove Ignazio perfezionò gli “esercizi Spirituali”, una vera e propria ginnastica per lo spirito creata da lui e fondamento di ogni buon gesuita.

Roberto Giacobbo e la troupe di Freedom sono inoltre protagonisti di un’avventura fantastica all’interno delle Grotte di Pastena e Falvaterra. Entrando separatamente dai due ingressi percorrono i 2 km di tragitto sotterraneo attraversando rivoli, cascate e varie formazioni rocciose che un fiume sotterraneo ha creato in milioni di anni. Roberto Giacobbo racconta anche la storia di chi, negli anni ’60, è riuscito con mezzi di fortuna a rendere percorribile questo incredibile tragitto sotterraneo, creando i primi passi per le esplorazioni speleo-subacquee.

Torna la parentesi dedicata all’incontro e al dibattito con gli ospiti in studio: in questa prima puntata viene a trovarci un giornalista, un amico di Freedom, il giornalista Aldo Cazzullo: Roberto Giacobbo ripercorrerà la carriera di Cazzullo in un confronto tra storia, approfondimento e divulgazione.

Ogni anno nel mondo nascono 1,6 milioni di gemelli e quindi un bambino ogni 42 condivide l’utero con un fratello gemello. Ma quali sono le cose ancora non chiare riguardo i gemelli? E’ vero che esiste una sorta di sesto senso che connette le vite di chi ha condiviso lo stesso utero? E’ vero che esiste una patologia chiamata Sindrome del Gemello Scomparso? E quali fenomeni inspiegabili paiono connettere i gemelli? All’interno di una nuova rubrica Roberto Giacobbo viaggerà nel mondo di misteri e vicende che hanno bisogno di un approfondimento.

Il viaggio si concluderà poi in Sardegna, a Palau, dove proveremo a capire quali sono le energie della terra che possono interagire con il corpo umano in un viaggio tra storia, leggenda e mistero.

Freedom – Oltre il confine

VII stagione – domenica 29 giugno, ore 21.25 – Rete 4

un programma di: Roberto Giacobbo

capo progetto: Irene Bellini

scritto con Massimo Fraticelli – Michele Rossi

regia: Camillo Cutolo

In questa puntata andremo:

A Roma , nel Senato della Repubblica Italiana dove sono tornate delle preziose tele che raccontano una storia importante e che sembravano perdute per sempre;

, nel della Repubblica Italiana dove sono tornate delle preziose tele che raccontano una storia importante e che sembravano perdute per sempre; A Roma e a Montecassino , con un intervento del Santo Padre, Papa Francesco , recentemente scomparso, per ripercorrere il cammino di Sant’Ignazio di Loyola , il fondatore dell’ordine dei Gesuiti;

, con un intervento del , recentemente scomparso, per ripercorrere il cammino di , il fondatore dell’ordine dei Gesuiti; Nel Lazio per seguire il percorso di un fiume sotterraneo all’interno delle Grotte di Pastena ;

per seguire il percorso di un fiume sotterraneo all’interno delle ; In studio per incontrare il giornalista Aldo Cazzullo ;

; In Sardegna , a Palau , per indagare sulle energie della Terra.

, a , per indagare sulle energie della Terra. In un viaggio pieno di domande alla scoperta dei segreti dei gemelli;

Questo e molto altro a Freedom – Oltre il confine, domenica 29 giugno, ore 21.25, Rete 4.