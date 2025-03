From Ground Zero, venerdì 28 ad AstraDoc

- pubblicità -

AstraDoc prosegue al Cinema Academy Astra di Napoli con una serata tutta dedicata al cinema palestinese. Venerdì 28 marzo alle 20:30 sul grande schermo della sala di via Mezzocannone arriva in prima visione a Napoli “From Ground Zero”, la struggente opera collettiva di diversi registi di Gaza, curata da Rashid Masharawi, presentata al Toronto Film Festival e nella shortlist degli Oscar in rappresentanza della Palestina.

Prima del film sarà proiettato il corto “Deferred Reclaim” di Abdallah Motan, regista detenuto senza processo, che racconta il trauma vissuto dalle famiglie palestinesi a cui viene negata la restituzione dei corpi dei propri cari. La proiezione sarà accompagna da un appello per la liberazione del regista con gli interventi di Omar Suleiman della comunità palestinese di Napoli, della giornalista Ida Palisi, direttrice di Napoli Click, e di Claudia Saioni, referente del gruppo cooperative Gesco.

“From Ground Zero” è un progetto che raccoglie ventidue cortometraggi realizzati da alcuni registi di Gaza. Lanciata dal regista palestinese Rashid Masharawi, l’iniziativa è nata nel contesto del nuovo conflitto con Israele scoppiato dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023 e mira a offrire a giovani filmaker l’opportunità di esprimersi attraverso il proprio lavoro. Ogni film dalla durata compresa tra i tre e i sei minuti presenta un punto di vista originale sulla realtà di Gaza e sulle esperienze di vita della sua popolazione tra la tragedia dei bombardamenti e lo spirito di sopravvivenza di un popolo. Mischiando generi che vanno dalla fiction al documentario, dall’animazione al cinema sperimentale, “From Ground Zero” presenta una varietà di storie che riflettono il dolore, la gioia e la speranza di Gaza e testimoniano della vitalità della sua scena artistica, nonostante le terribili condizioni in cui si trova a operare.

***

Biglietto per singola proiezione: intero 5 euro e ridotto 4 euro per i soci Arci. AstraDoc è curata da Arci Movie con Parallelo 41 Produzioni, Coinor, Università di Napoli Federico II e con il patrocinio del Comune di Napoli. Sui social AstraDoc e Arci Movie per altri dettagli e curiosità di film e ospiti.

***

Rashid Masharawi

Regista palestinese, ha realizzato film che descrivono ironicamente la vita quotidiana nel suo Paese, grazie ai quali ha vinto numerosi premi e ha partecipato a numerosi festival arabi e internazionali. Nel 1996 ha fondato il Centro di produzione e distribuzione cinematografica di Ramallah, con l’obiettivo di formare giovani registi palestinesi e sviluppare il cinema palestinese. Più recentemente ha invece creato il fondo Masharawi per film e registi di Gaza, che attualmente sostiene più di venti registi palestinesi e ha avviato il progetto «Ground Zero».