Fuoco Tammorre Madonne da lunedì 26 a San Giovanni a Teduccio

Nel cuore della VI Municipalità di Napoli, San Giovanni a Teduccio, l’Associazione Performing Art Campania presenta, a partire da lunedì 26 maggio, “Fuoco Tammorre Madonne”, un ciclo di eventi che intrecciano arte, storia, musica popolare e spiritualità, nell’ambito del Maggio dei Monumenti 2025, promosso e finanziato dal Comune di Napoli. Il progetto accende i luoghi della periferia orientale di Napoli attraverso la cultura partecipata e la memoria collettiva con l’intento di coniugare la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale con un forte coinvolgimento delle comunità locali, degli studenti, dei musicisti e degli artisti.

Saranno quattro i momenti fortemente evocativi, pensati per valorizzare luoghi storici e simbolici del quartiere di San Giovanni a Teduccio attraverso un linguaggio che unisce tradizione e contemporaneità:

Da lunedì 26 maggio a venerdì 13 giugno, nella Sala consiliare VI Municipalità (Via Atripaldi, 64) sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni, dalle ore 9,30 alle 17.00, la mostra fotografica “Fuoco Pelle Madonne” di Silvio Siciliano che porta in mostra un corpus di immagini con cui racconta la bellezza, la forza e la sacralità dei riti femminili del Sud Italia. Un’esposizione che mette al centro la “pelle” come elemento di vibrazione tra tamburi, corpi, devozione e identità.

Martedì 27 e mercoledì 28 maggio nella Villa Romana di Caius Olius Ampliatus (Via Decio Mure- Angolo Via della Villa Romana), all’interno del suggestivo sito archeologico romano, affidato al Rotary Club Napoli Est, si svolgeranno visite guidate teatralizzate tra archeologia, mito e musica, rivolte in particolare agli studenti dell’I.C. 70 Marino – Santa Rosa. I partecipanti verranno accompagnati da archeologi esperti in un percorso tra le rovine della villa, con focus sulla storia dell’eruzione del Vesuvio.

A impreziosire l’esperienza, le letture tratte dagli scritti di Plinio il Vecchio, interpretate dalla voce narrante Francesca Ciardiello, con atmosfere sonore create dal polistrumentista Roberto Trenca. Un’esperienza immersiva che unisce divulgazione scientifica e suggestione poetica.

Sabato 31 maggio in Piazza San Giovanni Battista avrà luogo “Fuoco Tammorre Madonne”.

La piazza si accenderà nel pomeriggio, alle ore 18.00, con uno stage gratuito di danze popolari, guidato da Angela Blaso, Antonio Esposito e la Paranza Sfessania. Un’occasione unica per apprendere i passi della nostra tradizione e vivere la serata in maniera partecipativa.

Alle 21.00, la serata culminerà nel concerto di Mimmo Maglionico & PietrArsa, che inaugureranno il loro tour europeo accompagnati da uno dei grandi maestri della tradizione napoletana: Giovanni Mauriello, icona popolare e fondatore della Nuova Compagnia di Canto Popolare. Un concerto potente, coinvolgente, che restituisce voce e corpo alla memoria musicale del Sud.

Domenica 1° giugno nella Parrocchia San Giovanni Battista ( C .so S. Giovanni a Teduccio, 594) sarà la volta di “Royal Fireworks Music” – Musica per I reali fuochi d’artificio.

La grande musica classica risuonerà nella chiesa di San Giovanni a Teduccio grazie al Brass Ensemble del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Un affascinante viaggio tra le sonorità di un repertorio che celebra la forza evocativa delle grandi composizioni orchestrali, in un contesto suggestivo e aperto alla comunità. Musiche di Händel, Mozart, Elgar dirette dal M° Gennaro Cappabianca.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico, nell’ambito del Maggio dei Monumenti 2025, promosso e finanziato dal Comune di Napoli.