Galleria d’arte fisica e nel Metaverso, da oggi la seconda edizione

- pubblicità -

L’Università degli Studi di Napoli Parthenope, con il patrocinio del Comune di Napoli, presenta la “Galleria d’arte fisica e nel Metaverso – {Sustainability} Exhibition”.

L’esposizione, che unisce arte, sostenibilità e innovazione tecnologica, si terrà il Lunedì 31 marzo 2025 alle ore 15:00, presso l’Aula T2 di Palazzo Pacanowski, a via Parisi n.13.

Questa mostra, unica nel suo genere, propone di esplorare il concetto di sostenibilità, sia dal punto di vista fisico che digitale, da una prospettiva che integra il mondo dell’arte tradizionale e il futuro del Metaverso. Un’opportunità per riflettere su come l’arte possa influire sulla sostenibilità ambientale e sociale, in un contesto in continua evoluzione, anche nell’universo digitale. L’evento è gratuito e aperto a tutti coloro che sono interessati ad approfondire il legame tra sostenibilità, arte e innovazione digitale.

Il progetto nasce con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo dell’arte digitale. Le opere fisiche saranno esposte presso il tunnel che da via Chiatamone collega l’edificio di Palazzo Pacanowski mentre la loro versione digitale sarà esposta nella galleria nel Metaverso.

All’incontro, moderato dalla Dott.ssa Fiorella Anzano, interverranno il Rettore Antonio Garofalo, il Prof. Raffaele Fiorentino – Direttore del Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici, il Prof. Renato Passaro – Delegato alla Terza Missione dell’Università, la Dott.ssa Laura De Vincenzo e il Dott. Gianluca Radice – Fondatori di weHUB Digital Space, Michele Lettieri e Giuseppina Auricchio – rispettivamente Presidente e Direttore dell’Accademia della Moda di Napoli, l’artista Luigi Masecchia.

Dopo l’apertura dell’evento i partecipanti potranno visitare la galleria dove sono esposte alcuni progetti realizzati dagli studenti dell’Accademia IUAD e le opere dell’artista napoletano Luigi Masecchia, famoso nel mondo per il suo progetto “Tappost”. L’inaugurazione della galleria terminerà con un coffee break tutto ‘partenopeo’ al sapore di babà e caffè napoletano realizzato nella cuccumella a cura delle aziende ‘Don Cafè’ e “BabàRe – Terre Vesuviane”.

Link alla galleria nel Metaverso: https://www.spatial.io/s/Galleria-Parthenope-weHUB-65f2c44533d27af87949671e?share=7307747006795994949