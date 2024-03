Generazione Bellezza su Rai 3 dedica 2 puntate a Napoli

“Generazione Bellezza”, il programma di Rai Cultura scritto e condotto da Emilio Casalini, dedica due puntate alla “bellezza” di Napoli.

Primo appuntamento giovedì 21 marzo con il “Rione Bellezza”. Al Rione Sanità è in corso una trasformazione che non ha eguali in Europa.

Lì dove nessuno più entrava e regnava un clima di paura oggi si è creata un’economia della bellezza che è partita dalle Catacombe restaurate e raccontate, per estendersi lungo le arterie del quartiere, fino al cimitero delle Fontanelle e alla Chiesa dei Cristallini.

Un cuore, che pulsa forte con la voglia di prendersi cura del proprio territorio.

E grandi arterie che portano questo sentimento ovunque, gestito dai ragazzi del quartiere che, riuniti nella Cooperativa “La Paranza”, continuano a germinare successi.

E ad insegnare a tutti che davvero ciò che sembra impossibile spesso richiede solo un buon impegno.

Nel secondo appuntamento, venerdì 22 marzo, “Jago: scolpire la luce”.

Un’artista, Jago, considerato un nuovo Michelangelo. Un quartiere di Napoli, il Rione Sanità al centro del più importante processo di riqualificazione legato alla cultura che si possa immaginare.

Un atelier dove si sta creando una statua che segnerà un’epoca e un museo scelto lì dove i giovani del Rione stanno trasformando il degrado in bellezza, la sconfitta in futuro. L’incredibile storia di un impatto culturale senza precedenti in una delle città più belle e particolari del mondo.

