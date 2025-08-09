Giancarlo Giannini a Sant’Agnello per La Notte della Stella

- pubblicità -

Un grande appuntamento a Sant’Agnello con uno degli attori più amati del cinema internazionale. Nell’ambito del cartellone degli eventi comunali “rEstate Sintonizzati 2025”, domenica 10 agosto alle ore 21:00 al Belvedere Marinella Giancarlo Giannini porterà in scena lo spettacolo “Parole e musica”, accompagnato dalla Marco Zurzolo Band.

Sarà “La notte della stella”, una serata emozionante dove lo stile inconfondibile dell’attore italiano, insignito della prestigiosa Hollywood Walk of Fame, si fonderà con i ritmi e le melodie malinconiche e infuocate del sassofono, delle chitarre e delle percussioni.

Giancarlo Giannini, nato a La Spezia, è una delle figure più iconiche e versatili del panorama cinematografico internazionale. La sua carriera è indissolubilmente legata a quella della grande regista Lina Wertmüller, con cui ha formato un sodalizio artistico indimenticabile. I loro film, tra cui capolavori come “Mimì metallurgico ferito nell’onore” (1972), “Film d’amore e d’anarchia” (1973) e “Pasqualino Settebellezze” (1975), hanno segnato un’epoca e gli hanno valso riconoscimenti in tutto il mondo, inclusa una nomination all’Oscar per “Pasqualino Settebellezze” nella categoria Miglior attore protagonista. Oltre alla collaborazione con Wertmüller, Giannini ha lavorato con alcuni dei più grandi registi italiani e internazionali, tra cui Mario Monicelli, Ettore Scola, Francis Ford Coppola e Ridley Scott. Ha dimostrato una straordinaria capacità di interpretare una vasta gamma di ruoli, passando con disinvoltura dal dramma alla commedia, e ha lasciato un’impronta indelebile in film di successo come “Il giorno prima” (1987), “Casino Royale” (2006) e “Quantum of Solace” (2008), dove ha interpretato il ruolo del capo dell’MI6.

Ingresso libero e gratuito.

Per seguire aggiornamenti relativi agli eventi estivi e alle attività del Comune di Sant’Agnello è possibile seguire i social istituzionali ufficiali e iscriversi al Canale WhatsApp al seguente link:

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFw44G2kNFk2OnnEF27

Pagina FACEBOOK: Comune di Sant’Agnello

Profilo INSTAGRAM: @comune.santagnello.official