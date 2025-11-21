Giornata dei diritti dell’infanzia in Comune

- pubblicità -

Il Comune di Napoli rinnova il proprio impegno nella promozione dei diritti, dell’ascolto e della partecipazione attiva delle nuove generazioni celebrando la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

La ricorrenza rappresenta un momento centrale per richiamare l’attenzione della comunità sul valore dell’infanzia come fase fondamentale della vita e sulla responsabilità collettiva di garantire ai bambini e ai ragazzi opportunità, protezione e voce nelle decisioni che li riguardano.

Le iniziative hanno valorizzato il protagonismo giovanile attraverso la prima seduta dei Consigli Junior delle Municipalità IV e IX, un’esperienza concreta di educazione civica e di partecipazione democratica, nella quale i più piccoli hanno potuto esprimere idee, bisogni e proposte per la loro città. A coronare la giornata, sarà l’illuminazione in blu del Castel Nuovo, simbolo del sostegno di Napoli ai diritti dell’infanzia e della vicinanza della città ai valori promossi da UNICEF.

“Questa giornata – commentano dall’Amministrazione Comunale – ci ricorda che i bambini e gli adolescenti non sono solo destinatari di diritti, ma protagonisti attivi della vita della città. Con i Consigli Junior vogliamo dare loro strumenti per partecipare, per sentirsi ascoltati e per contribuire alla costruzione di una comunità più giusta e inclusiva. Napoli è e sarà sempre al fianco delle nuove generazioni. La celebrazione di questa giornata è un invito a costruire, insieme ai bambini e agli adolescenti, una comunità più aperta, inclusiva e attenta al futuro”.