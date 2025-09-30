Giornata del Contemporaneo alla Fondazione Valenzi

- pubblicità -

La Fondazione Valenzi partecipa come ogni anno al grande appuntamento d’arte contemporanea, organizzata dall’Associazione AMACI (Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani) https://www.amaci.org/events/68d26f6df0800a2e86d4410a

La Giornata si articolerà dalle ore 11 alle ore 13 in un incontro sulla fruizione dell’arte attraverso le nuove tecnologie, mentre a seguire fino alle ore 17 sono possibili visite guidate alla mostra fisica della Collezione Valenzi.

In questa occasione saranno presentate due mostre virtuali sulla Collezione della Fondazione Valenzi e sull’opera pittorica di Maurizio Valenzi.

“Da Guttuso a Matta: la Collezione Valenzi per Napoli” è la mostra permanente dedicata alla raccolta curata da Olga Scotto di Vettimo, che da questa occasione diventa anche virtuale grazie alla collaborazione con Ambra Benvenuto, la quale propone un approccio innovativo visivo-narrativo, contemporaneo e tecnologico alla scoperta del patrimonio artistico della Fondazione, ripensando il rapporto tra spazio fisico, corpo e percezione digitale.

Nel corso di questa esperienza immersiva, interverranno dopo i saluti di Lucia Valenzi, la dottoranda in Visual and media Studies Ambra Benvenuto, il docente dell’Accademia di Belle Arti Antonio Mastrogiacomo e la storica dell’arte Filomena Sardella.

Per gli aggiornamenti sulle iniziative della Fondazione Valenzi iscriviti al Canale Whatsapp