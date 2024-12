Giornata di studio su Kafka venerdì 20 in Sala Sole

- pubblicità -

Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dalla morte di Franz Kafka, l’Associazione Culturale Taverna Est ETS mette in scena l’universo kafkiano attraverso una serie di attività culturali che esplorano il tema della traducibilità tra lingue, culture e linguaggi espressivi. Il progetto “Kafka, narrazioni e traduzioni fra mondi”, promosso dall’Associazione e curato da Sarasole Notarbartolo, è sostenuto dalla Regione Campania e dal Goethe-Institut, con il Patrocinio dell’Ambasciata Italiana a Praga.

Il progetto, che ha il suo fulcro nella zona della Rua Catalana, presso il centro culturale Sala Sole, esplora il tema della traducibilità intesa non solo come passaggio tra lingue diverse, ma come ponte tra culture e linguaggi espressivi. L’iniziativa coinvolge giovani under 21, studiosi e studiose, interpreti e artisti e artiste visivi, attraverso una serie di attività che spaziano da seminari di studio e laboratori di lettura drammatizzata a una mostra collettiva di arti visive, fino a performance site-specific nel cuore della città di Napoli.

Un percorso tra studio, laboratori e arte visiva

Attraverso una serie di seminari di studio e laboratori di lettura drammatizzata incentrati sull’opera di Kafka e, in particolare, su “Lettera al Padre”, un gruppo di giovani under 21 ha avuto l’opportunità di confrontarsi con la poetica kafkiana, esplorandone i temi di incomunicabilità, alienazione e conflitto interiore.

A novembre 2024 è stato lanciato il bando “Metamorfosi dell’Essere”, rivolto ad artisti e artiste under 35, per la selezione di opere pittoriche, fotografiche e scultoree ispirate ai temi kafkiani di incomunicabilità e alienazione. Le opere di Cristina Bonaiuto, Diana De Stefano, Maria Pia Di Cecio, Angela Sodano e Nico Zullo sono state selezionate per far parte della mostra collettiva che sarà allestita presso la Sala Sole (vico Piazza Nuova 20, con accesso anche da vico Freddo a Rua Catalana 4, Napoli). 20 dicembre 2024: Giornata di Studi e inaugurazione della mostra collettiva Il progetto culminerà il 20 dicembre 2024 con una Giornata di Studi che avrà inizio alle ore 11:00 presso la Sala Sole. L’evento offrirà un’occasione di confronto tra studiosi, studiose, artisti, artiste e pubblico, approfondendo la poetica kafkiana e il suo rapporto con la traducibilità e l’alienazione. Alla Giornata di Studi parteciperanno Luca Zenobi, professore associato di Letteratura Tedesca presso l’Università di Napoli Federico II e traduttore delle lettere di Kafka a Max Brod; Luisa Corona, professoressa associata di Linguistica Generale presso l’Università dell’Aquila; Natascia Festa, italianista e redattrice del Corriere del Mezzogiorno – Corriere della Sera; e Lorenzo Gleijeses, attore e interprete dello spettacolo “Una giornata qualunque nel danzatore Gregorio Samsa”. Durante la giornata sarà inaugurata la mostra collettiva “Metamorfosi dell’Essere”, con le opere di Cristina Bonaiuto, Diana De Stefano, Maria Pia Di Cecio, Angela Sodano e Nico Zullo. La mostra sarà visitabile presso la Sala Sole e offrirà al pubblico una lettura visiva e sensoriale dei temi di alienazione, incomunicabilità e trasformazione tanto cari alla poetica kafkiana.

Performance serale: “Passeggiate Kafkiane” La giornata del 20 dicembre si concluderà con una proposta esperienziale immersiva e itinerante. A partire dalle ore 18:30, il pubblico sarà coinvolto nelle “Passeggiate Kafkiane”, un percorso tra i vicoli di Rua Catalana. L’esperienza, ispirata alla poetica kafkiana, comprenderà letture e performance interattive che trasformeranno gli spazi urbani in un laboratorio di narrazioni e suggestioni. Interpreti e guide di queste particolari passeggiate saranno Matteo Arigò, Carla Eugenia Colombo, Dahlia De Siena, Emanuele Martucci, Anna Laura Russolillo, Giuseppe Felice Russo e Nico Zullo