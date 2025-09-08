Giornata Europea della Cultura Ebraica domenica 14

- pubblicità -

Ritorna anche per il 2025 la Giornata Europea della Cultura Ebraica, il cui tema portante per quest’anno è “Il popolo del libro”.

A Napoli la Giornata si apre con l’intitolazione della Biblioteca della Comunità Ebraica di Napoli alla memoria di Roberto Piperno z’’l con la seguente motivazione:

Ex alunno della classe speciale della scuola elementare Luigi Vanvitelli nel 1938 a Napoli, Roberto Piperno contribuì per tutta la vita, insieme ad alcuni altri suoi compagni, a renderne nota la vicenda attraverso numerose testimonianze personali. Già consigliere della Comunità e membro della medesima, Roberto Piperno ha sempre apportato un grande contributo allo sviluppo culturale della Comunità stessa, attraverso la promozione di eventi di arte e cultura ebraici e soprattutto facendosi promotore dell’inserimento del nostro patrimonio bibliotecario nel Sistema Bibliotecario Nazionale. Per la Giornata del 2025 la Comunità Ebraica di Napoli, che ad oggi ha potuto raggiungere un certo numero di inserimenti in SBN, sarà lieta di onorare la sua memoria e di intitolargli ufficialmente gli spazi della Biblioteca, specializzata sul tema dell’ebraismo.

Durante tutta la Giornata saranno esposti alcuni dei volumi della Biblioteca, un percorso librario che tende a evidenziare la ricchezza e la varietà di titoli e argomenti in nostro possesso.

Un patrimonio quello della Biblioteca della Comunità costituitosi negli anni grazie alle numerose donazioni di iscritti ed amici, come quelle delle famiglie Levi-Temin, Sinigallia, Pontremoli, Silberman-Gabai, e alla generosa offerta degli amici Gino Aji e Rossana Casalegno.

La giornata proseguirà con la collaborazione del Goethe-Institut Neapel, la cui direttrice Maria Carmen Morese dialogherà con Daphna Rosenthal e Miriam Rebhun, protagoniste del libro La Dedica, ed. Giuntina della stessa Rebhun. Il racconto appassionante del ritrovamento casuale di un nuovo membro della famiglia, aiuta a ripercorrere le proprie radici familiari, aggiungendo sempre più tasselli ad un passato sconosciuto.

Alle 12.00 sarà il Rabbino Capo di Napoli, Cesare Moscati, a tenere una conferenza sull’argomento specifico della Giornata, dal titolo “Il Popolo del Libro”, per portarci alla scoperta delle mille sfaccettature di questa iconica frase.

Nel pomeriggio incontreremo lo scrittore siciliano Carmelo Zaffora che, presentato da Suzana Glavaš e con gli interventi del Rabbino Cesare Moscati, attraverso i suoi romanzi ci darà l’opportunità di approfondire e rivisitare la storia e il destino degli ebrei siciliani per via dell’Editto di Granada del 1942 e la cacciata degli ebrei dalla Sicilia, tema del romanzo Golem siciliano, e di scoprire la figura di Abulafia, esperto di filosofia e di Kabbalah e la sua straordinaria vita di viaggiatore del XIII secolo, tema del romanzo Le Confessioni di Abulafia. Vita di un Visionario.

Seguirà l’intermezzo musicale con il Maestro Claudio Cecere alla chitarra classica che eseguirà alcuni brani famosi del chitarrista e compositore del Romanticismo spagnolo Francisco Tárrega: Recuerdos de la Alhambra, Capricho árabe, Danza mora, Lágrima.

ll poliedrico artista Zaffora concluderà la Giornata suonando personalmente la chitarra con brani ebraici e canto.

Protagoniste della giornata saranno anche due visite guidate alla Sinagoga, una di mattina e una nel primo pomeriggio, nelle quali si racconterà la Storia della ultracentenaria Comunità di Napoli e le principali tradizioni dell’ebraismo.

Gli eventi sono aperti a tutti, l’importante è la prenotazione obbligatoria entro il giovedì 11 settembre alla mail napoliebraica@gmail.com

Per ragioni di sicurezza alla richiesta va allegato un documento di riconoscimento.

Sinagoga

Via Cappella Vecchia 31 – 80121 Napoli – 081 7643480 – napoliebraica@gmail.com

TUTTA LA GIORNATA

Dalle ore 10.15 e per tutta la giornata

Intitolazione della Biblioteca della Comunità ebraica di Napoli a Roberto Piperno z.l. e rivelazione della targa

Libri in Mostra

Percorso per scoprire insieme il patrimonio della Biblioteca della Comunità ebraica di Napoli

MATTINA

Ore 10:30

Daphna e Miriam, due protagoniste per un libro

LA DEDICA, ed. Giuntina

Maria Carmen Morese, direttrice del Goethe -Institut Neapel dialoga con Daphna Rosenthal e Miriam Rebhun

Ore 12:00

Il popolo del libro

incontro con il Rabbino Capo di Napoli Cesare Moscati

Ore 12.45

Visita guidata alla Sinagoga

POMERIGGIO

Ore 16.45

Visita guidata alla Sinagoga

Ore 17.30

Tra letteratura e musica:

Incontro con Carmelo Zaffora

Conversazioni sui romanzi Golem Siciliano e Le Confesioni di Abulafia. Vita di un Visionario.

In dialogo con l’autore Suzana Glavaš e Rav Cesare Moscati

Alla chitarra classica il Maestro Claudio Cecere con Francisco Tarrega

Intrattenimento finale: canto e chitarra con Carmelo Zaffora

Programma GECE 2025_compressed