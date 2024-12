Giornata internazionale delle persone con disabilità nei musei

- pubblicità -

Come ogni anno, il 3 dicembre il Ministero della Cultura aderisce alla Giornata internazionale delle persone con disabilità, promuovendo – per il tramite della Direzione generale Musei e della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali – l’impegno ad assicurare le migliori condizioni di accesso al patrimonio culturale, con lo slogan Un giorno all’anno tutto l’anno.

La Direzione regionale Musei nazionali Campania si impegna a favorire nei suoi musei inclusione e partecipazione al patrimonio culturale, attraverso il miglioramento dei livelli di accessibilità fisica, sensoriale, culturale e cognitiva alle collezioni museali e ai luoghi della cultura, anche grazie all’adesione alla rete “Campania fra le mani”, promossa dal SAAD – Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità e DSA dell’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, che organizza visite guidate accessibili nei musei campani, a partire da martedì 3 dicembre e per tutto il mese fino al prossimo gennaio.

Castel Sant’Elmo-Novecento a Napoli aderisce alle iniziative del Ministero della Cultura in favore delle persone con disabilità con apertura e attività straordinarie. Martedì 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il Museo Novecento a Napoli apre al pubblico eccezionalmente, consentendo la visita dalle 10.00 alle 14.00 (ultimo ingresso ore 13.00). Venerdì 13 dicembre, poi, in occasione della Giornata nazionale del Cieco, è organizzata una visita guidata della durata di un’ora circa, a partire dalle ore 10.30, a cura dei Servizi educativi di Castel Sant’Elmo-Novecento a Napoli. La visita è rivolta a persone non vedenti e a chiunque volesse sperimentare, attraverso la propria sensibilità tattile, la conoscenza della storia del Castello e delle opere d’arte inserite nel percorso di visita. Sono previsti focus su installazioni e opere d’arte contemporanee, presenti negli spazi aperti e all’interno del museo, oltre che sull’affascinate racconto storico del castello simbolo della città di Napoli. La partecipazione alla visita tattile va prenotata all’indirizzo mail drm-cam.santelmo.edu@cultura.gov.it entro mercoledì 11 dicembre 2024, fino ad un numero massimo di 20 persone.

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, martedì 3 dicembre 2024 il Museo Duca di Martina non osserverà il giorno di chiusura settimanale e sarà eccezionalmente aperto. Ad arricchire l’offerta museale, alle 10.00 verrà proposto ai visitatori un incontro con i curatori del Museo, che guideranno i visitatori tra le collezioni del piano terra. L’incontro è gratuito, previo acquisto del biglietto di ingresso al museo (prenotazione obbligatoria all’indirizzo email: drm-cam.martina@cultura.gov.it. Biglietto 4,00 € con riduzioni e gratuità di legge; gratuito per il visitatore con disabilità e per l’accompagnatore; il biglietto può essere acquistato tramite App Musei Italiani oppure in loco, solo con bancomat o carta di credito). Lunedì 9 dicembre, dalle 10.00 alle 13.00, l’Auditorium del Museo accoglierà una manifestazione, organizzata in collaborazione con la Municipalità V del Comune di Napoli – Assessorato alle Politiche Sociali, dal titolo Nessuno è imperfetto. Un momento di confronto e discussione con le scuole del territorio volto a sensibilizzare la società al superamento di ogni forma di esclusione, favorendo l’inclusione a tutti i livelli. La manifestazione è dedicata alle scuole già accreditate.

Anche la Certosa e Museo di San Martino, condividendo i valori della Giornata internazionale delle persone con disabilità, aderisce all’invito ad organizzare, per tutto il mese di dicembre, attività volte a favorire la più ampia partecipazione al complesso museale e alle sue collezioni. Venerdì 20 dicembre alle 16.00, il Servizio Educativo del museo, con Roberto Sabatinelli, specializzato nell’accoglienza del pubblico con disabilità, propone un percorso tattile e sensoriale, appositamente progettato per i visitatori con disabilità visiva e cognitiva nell’ambito della rete Campania fra le mani. L’itinerario, pensato per il superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e di comunicazione, è assieme tattile e narrativo e consente di conoscere i vari ambienti della Certosa e i materiali utilizzati per la costruzione, l’arte dell’intarsio in pietre dure, dell’intaglio del legno e della lavorazione dei metalli. La visita conduce dalla Chiesa al Chiostro Grande al Chiostro dei Procuratori fino ad uscire nei giardini, dove l’aiuola di piante officinali ricorda l’attività dell’antica Spezieria dei Monaci. La visita è compresa nel biglietto di ingresso al Museo, gratuito per il visitatore con disabilità e per l’accompagnatore, per un massimo di 20 partecipanti con prenotazione obbligatoria alla mail: campaniatralemani@gmail.com.

Nella giornata di martedì 3, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino riceverà in dono dall’Istituto Comprensivo 1° di Montesarchio un montascale, che contribuirà al superamento delle barriere architettoniche presenti nel Museo. La donazione nasce da un progetto di scrittura creativa ideato dalla scuola elementare e condiviso con il Comune di Montesarchio, che ha dato vita a un libro corale, pubblicato dal Comune. Il ricavato della vendita delle copie è stato impiegato per acquistare questo dispositivo, che sarà formalmente donato al Museo con un incontro che si terrà alle ore 9.00 nella sala conferenze. Parteciperanno i giovani autori del libro, insieme alle loro insegnanti, la dirigente scolastica e il vicesindaco di Montesarchio in rappresentanza del Comune, che ha patrocinato e sostenuto il progetto di solidarietà.

L’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento, martedì 3 dicembre, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, accoglierà le associazioni al fine di sensibilizzare sul tema del diritto universale a prendere parte attivamente ad ogni ambito della vita sociale, di stimolare il dibattito ed il confronto sulla necessità di dar luogo ad una società equa e dialogante, di contribuire al superamento di ogni forma di esclusione. Nel mese di dicembre, per garantire sempre più il diritto di tutti alla partecipazione culturale, proporrà un calendario di visite guidate e approfondimenti sull’accessibilità ai siti e al patrimonio culturale.

Il Museo archeologico nazionale dell’antica Capua partecipa all’iniziativa con numerose attività e percorsi sensoriali. La UOSM 21-22 del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl di Caserta, dalle 10.00 alle 12.30, proporrà ai visitatori del Museo un momento di condivisione, che coinvolgerà le associazioni del territorio, le cooperative sociali e gli studenti dell’ISISS “Amaldi-Nevio” di Santa Maria Capua Vetere, con il seguente programma: dalle 10 alle 10.45 presentazione del video di un’opera teatrale liberamente tratta da “Romeo e Giulietta” di Shakespeare con, a seguire, l’intervista ad alcuni attori coinvolti; dalle 10.45 alle 12.00 momento dialogico sul tema “Chiedimi se sono felice”, con successiva visita guidata al Museo. Alle ore 11.00 e alle ore 15.00 si svolgeranno, inoltre, visite guidate, rivolte a persone non vedenti e ipovedenti, con esplorazione tattile di alcuni reperti della mostra “I segni del paesaggio: l’Appia e Capua”, illustrando il percorso della via Appia nella città romana, attraverso reperti provenienti dagli edifici più significativi – monumenti, domus e tombe – che sorgono lungo il suo percorso (prenotazione obbligatoria a: smcv.anfiteatro@artem.org oppure al 3386353806). Sarà possibile visitare la mostra “La memoria restituita. Mostra di reperti sequestrati”, organizzata dalla Procura, in collaborazione con il TPC, curata per la parte scientifica dalla Direzione del Museo, aperta al pubblico fino al 15 gennaio 2025.

Infine, il Museo archeologico di Calatia prevede per le associazioni di persone con disabilità un calendario di visite guidate, nell’ambito della Rete “Campania tra le Mani”, con percorso tattile per non vedenti e ipovedenti e itinerari narrativi studiati per il superamento delle barriere sensoriali e di comunicazione. Il percorso tattile permetterà di scoprire le collezioni del Museo attraverso il contatto diretto con riproduzioni di reperti archeologici, oltre ad alcune opere accessibili appositamente individuate. Grazie alla presenza di pannelli Braille presenti in parte del percorso, i visitatori potranno inoltre ricevere informazioni sugli oggetti esposti. Per le visite è richiesta prenotazione obbligatoria almeno cinque giorni prima. Il biglietto d’ingresso è gratuito per il visitatore con disabilità e per l’accompagnatore. Calendario delle visite: giovedì 5 dicembre 2024, ore 9.00-13.00; mercoledì 11 dicembre 2024, ore 9.00-13.00; venerdì 3 gennaio 2025, ore 9.00 alle ore 13.00. Per info e prenotazioni: campaniatralemani@gmail.com, 0812522371.

Tutte le iniziative in programma sono disponibili sul sito web della DRM Campania (https://museicampania.cultura.gov.it/) e nella sezione dedicata sul sito web del MiC: https://cultura.gov.it/evento/3-12-2024-giornata-internazionale-delle-persone-con-disabilita