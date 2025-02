Giornata mondiale della lingua greca, lunedì 10 a San Giovanni Maggiore

- pubblicità -

Napoli conferma il suo profondo legame con la cultura ellenica accogliendo la decima edizione della Giornata mondiale della lingua greca, che si terrà lunedì 10 febbraio 2025 presso la Basilica di San Giovanni Maggiore.

L’evento, nato nel capoluogo campano nel 2016 su iniziativa di Jannis Korinthios e con il sostegno dei licei cittadini e regionali, è stato ufficialmente riconosciuto dal Governo ellenico con decreto del 2017 e si celebra ogni anno il 9 febbraio, in occasione dell’anniversario della morte del poeta Dionysios Solomòs.

L’iniziativa, organizzata con il supporto del Comune di Napoli e del Comitato Sintonia – Coordinamento docenti licei per la Giornata mondiale della lingua greca, si fregia del logo delle Celebrazioni per i 2500 anni della fondazione di Napoli, città greca per eccellenza.

La giornata si aprirà alle 8.30 con la maratona degli studenti “Il greco fa testo”, incentrata sul tema Philia – Amicizia tra uomini e popoli. L’evento vedrà la partecipazione di università, licei e scuole non solo napoletane ma dall’Italia, dalla Grecia e da altre parti del mondo, testimoniando la vitalità e l’universalità della cultura greca.

Il programma proseguirà nel pomeriggio, alle 17.30, con un concerto straordinario offerto alla città per i suoi 2500 anni di storia. L’esibizione sarà a cura del Conservatorio e della Scuola Musicale di Corfù, con musiche composte da Nikolaos Halikiopoulos Mantzaros, Spyridon Xyndas, Pavlos Carrer e Kimon Chytiris, artisti greci che hanno studiato presso il Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella. Sul palco si esibiranno Rosa Cappon Poulimenou (mezzosoprano) e Jannis Kavouras (tenore), accompagnati dall’Orchestra d’archi del Conservatorio e della Scuola Musicale di Corfù, sotto la direzione del Maestro Kimon Chytiris.

“Il mare fa viaggiare persone, idee, valori, lingue, culture e saperi. Il viaggio, il mare e la lingua hanno forgiato nel tempo il carattere del popolo greco. E la cultura greca è quella che è solo grazie al suo viaggio sulla nave del tempo, grazie agli incontri e alle contaminazioni. Grecia e Italia sono indissolubilmente legate alla cultura del mare e hanno una storia e una cultura comune. Questa Giornata mondiale della lingua greca celebra a Napoli la continuità – che è vita, fluire, divenire – della cultura greca nei 2500 anni di Neapolis”, afferma Jannis Korinthios, professore di lingua e letteratura neogreca e ideatore dell’iniziativa.

“La magia di questo evento risiede nella passione e nell’entusiasmo di studenti e docenti che, attraverso la maratona ‘Il greco fa testo’, danno vita a un incontro unico tra le nuove generazioni e la cultura greca”, aggiunge la professoressa Angela Iannuzzi del Coordinamento docenti. “Quest’anno il tema Philia – Amicizia tra uomini e popoli sarà affrontato da studenti di tutto il mondo, testimoniando l’attualità e la profondità del pensiero ellenico. La Giornata mondiale della lingua greca si conferma, ancora una volta, un momento di incontro e riflessione sulla cultura che ha gettato le basi del pensiero occidentale e continua a influenzare il nostro presente”.

“Anche per il 2025, anno della decima edizione, l’Amministrazione comunale ha scelto di confermare il proprio sostegno alla Giornata mondiale della lingua greca”, sottolinea Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli. “Il fatto che la manifestazione sia nata proprio a Napoli dimostra quanto forte e intimamente sentito sia il legame tra la nostra città e la sua storia culturale, le cui radici affondano nella greca Parthenope. Una storia che l’Amministrazione Manfredi si impegna a valorizzare con progetti espositivi e iniziative che intrecciano archeologia e arte contemporanea”.