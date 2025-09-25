Giornate Europee del Patrimonio, appuntamenti al Mann

- pubblicità -

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (27/28 settembre 2025), il Museo Archeologico Nazionale di Napoli offre al pubblico tanti eventi legati al tema di quest’anno, “Architetture: l’arte di costruire”; sabato 27 settembre, dalle 19 alle 23.30 (ultimo ingresso ore 22.30) prevista, come da tradizione, l’apertura serale al costo simbolico di 1 euro.

Le iniziative speciali per le #gep2025 inizieranno sabato prossimo, alle ore 11, con “Caccia all’opera”, laboratorio didattico per bambini e famiglie: il personale del Museo guiderà i visitatori a scovare la rappresentazione di architetture fra i reperti del MANN. Si replica domenica alle 17.

Nel pomeriggio di sabato (ore 16, con seconda programmazione domenica alle 11), in calendario “Archi…travi e tetti”, itinerario riservato ai giovanissimi visitatori tra i 6 e i 12 anni: gli educatori di Coopculture condurranno il pubblico alla scoperta della cultura e dell’architettura della Magna Grecia.

Dalla dimensione visiva a quella musicale: alle 20.30, in Atrio, sarà possibile assistere al concerto “Gli splendori della polifonia classica. Architetture sonore”, a cura del Coro della Pietrasanta.

Domenica 28 settembre, alle 11, itinerario guidato da Amanda Piezzo, responsabile Area Tecnica del MANN, per raccontare l’edificio museale, tra storia e progetti di riallestimento; alle 17, focus sul celebre Plastico di Pompei per svelare le memorie architettoniche del passato partendo dalla “Pompei in miniatura”: il percorso sarà realizzato dal personale del MANN.

Per informazioni e prenotazioni, necessario contattare i Servizi Educativi del Museo (sino a venerdì, dalle 10 alle 15, tel.: 081/4422336); per gli eventi proposti da CoopCulture, si rinvia al sito coopculture.it e al call center ( da rete fissa: 848.800.288; da cellulare: 06/39967050).

Sabato 27 settembre 2025:

dalle 9 alle 18.30 (chiusura ore 19.30): modalità ordinaria di accesso al MANN

dalle 19 alle 22.30 (chiusura ore 23.30): ingresso al costo simbolo di 1 euro, salvo le gratuità previste per legge.

Domenica 28 settembre 2025:

dalle 9 alle 18.30 (chiusura ore 19.30): modalità ordinaria di accesso al MANN