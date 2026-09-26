Giornate Europee del Patrimonio, appuntamento a San Martino a cura dell’Accademia di Belle Arti

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L’Accademia di Belle Arti di Napoli partecipa con i Musei nazionali del Vomero alle Giornate Europee del Patrimonio, domenica 27 settembre, sarà possibile visitare infatti il cantiere didattico e di tesi di restauro del Cimitero dei Certosini, all’interno del Complesso del Museo e Certosa di San Martino, attraverso due turni di visite guidate alle ore 10,30 e alle 12,00.

Per il pubblico sarà possibile scoprire da vicino le attività realizzate dalla Scuola di Restauro dell’Accademia svolte dagli allievi del corso PFP1 (Materiali lapidei e derivati, Superfici decorate dell’architettura), coordinati dal prof. Lorenzo Basile.

Le visite a cura di Annalisa Arcara, illustreranno nel dettaglio il restauro conservativo della balaustra marmorea fanzaghiana e degli apparati scultorei decorativi (teschi scolpiti e colonnine binate) che delimitano l’area sepolcrale oggetto dell’intervento, per scoprire da vicino attività, tecniche e ricerca dedicate alla cura del patrimonio.

Dal 2021 ad oggi, la Scuola di Restauro dell’Accademia di Belle Arti di Napoli (Corso PFP1 – Materiali lapidei e derivati, Superfici decorate dell’architettura) conduce cantieri-scuola, tirocini e progetti di tesi specialistica all’interno del Museo e Certosa di San Martino, in stretta sinergia con la Direzione e la Funzionaria responsabile dell’ufficio conservazione, restauro e manutenzione programmata, dei musei Nazionali del Vomero.