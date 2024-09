Giornate Europee del Patrimonio, gli appuntamenti a Pompei

- pubblicità -

Sabato 28 e domenica 29 in tutti i siti del Parco archeologico si celebrano le GEP, Giornate Europee del Patrimonio, il cui tema quest’anno è dedicato al “Patrimonio in cammino”, un invito dunque a scoprire e riscoprire cammini, vie di comunicazione, connessioni che hanno reso possibili relazioni e scambi tra popoli e culture.

A Pompei in particolare le GEP saranno caratterizzate da un grande evento che conclude gli appuntamenti con i Ludi Pompeiani (ingresso con le tariffe ordinarie consultabili su in particolare le GEP saranno caratterizzate da un grande evento che conclude gli appuntamenti con i(ingresso con le tariffe ordinarie consultabili su www.pompeiisites.org ). Sarà previsto un grande raduno dei gruppi storici del I secolo d.C. composto da oltre 100 rievocatori con accampamento militare nei pressi dell’anfiteatro.

L’arena sarà nuovamente sede di dimostrazioni di Legionari in formazione e combattimenti gladiatori con un torneo dedicato all’Imperatore Tito, impersonato e rievocato nell’occasione. Sarà, inoltre, evidenziata la compagine di Corte imperiale composta da Pretoriani e da tutti gli altri ufficiali delle Legioni presenti. Il Foro sarà sede della rievocazione di una cerimonia religiosa, cui seguirà un corteo storico che si sposterà verso l’Anfiteatro, attraversando la via dell’Abbondanza.

In occasione delle GEP, l’ingresso diurno alle aree archeologiche è con le tariffe ordinarie.

L’evento Ludi Pompeiani è incluso nel biglietto di accesso al Parco.

Orari delle cerimonie: 10.00/12.30 – 14.00/18.00

L’iniziativa è a cura del Parco archeologico di Pompei in collaborazione con la DyronConsulting – Reenactment e public history, con la sezione Classis Misenensis (Flotta Navale di Miseno), operante dal 2008 in attività di ricostruzione storica sul territorio nazionale e internazionale e la partecipazione in particolare per il grande evento di settembre di circa 5/6 Compagnie Legionarie.

Inoltre, al Quadriportico dei Teatri, dalle 10.00 alle 17.00 si terrà un laboratorio gratuito di archeo musica per bambini e famiglie. Verranno esposti, presentati e suonati un centinaio di strumenti musicali, repliche e reperti etnografici, tra cui la copia del famoso sistro di Pompei e i flauti suonati dai Synaulia nel film il Gladiatore.

Saranno disponibili strumenti sonori che i bambini potranno suonare per scoprire le sonorità antiche.

Un incontro a cura di Walter Maioli, Carmine Di Biasi, Archeo Cilento.

In occasione delle GEP sarà, inoltre, prevista in tutti i siti del Parco apertura serale sabato notte 28 settembre al costo di 1€ (riduzioni e gratuità come da normativa), dalle ore 20.00 alle 23.00 (ultimo ingresso ore 22.00).

A Pompei le passeggiate serali prevedono un doppio itinerario che consentirà l’accesso ad alcune case del lato orientale della città antica e alla Palestra grande, e dall’altro lato alla Villa dei Misteri.

Per il percorso con accesso all’Anfiteatro, gli orari saranno i seguenti: ore 20.00-23.00 (ultimo ingresso ore 21.30). Per il percorso da Villa dei Misteri dalle ore 20.00 alle 23.00 (ultimo ingresso ore 22.00).

Pompeii Artebus in partenza da Piazza Anfiteatro (orari consultabili sul sito Sarà possibile usufruire del servizio navettain partenza da Piazza Anfiteatro (orari consultabili sul sito www.pompeiisites.org ).

www.ticketone.it (+ 1€ per la vendita on-line) o presso la biglietteria di Piazza Anfiteatro o presso la Villa dei Misteri (solo cashless). È consigliata la prenotazione on-line. Biglietti in vendita sul circuito on-line(+ 1€ per la vendita on-line) o presso la biglietteria di Piazza Anfiteatro o presso la Villa dei Misteri (solo cashless). È consigliata la prenotazione on-line.

Sabato sera 28 settembre si replica anche “L’inganno dell’acqua” la visita didattica con performance artistica interattiva dedicata ai bambini e alle famiglie, organizzata dal Pompeii Children’s Museum. Prima di effettuare il percorso con la visita didattica accompagnati dagli archeologici del Pompeii Children’s Museum, il gruppo di genitori e bambini sarà accolto a Casa Rosellino sotto il maestoso cavallo rosso di Mimmo Paladino, per immergersi in una atmosfera fantastica, diventando anche loro protagonisti nella performance delle attrici Martina Carpino e Rita Russo, ispirata al mito di Narciso.

Informazioni e prenotazioni info@pompeiichildrensmuseum.it

Ad Oplontis il 28 sera l’Archeoclub, in collaborazione con il Gruppo Storico Oplontino, tratterà il tema della navigazione nell’antichità, con piccola mostra di modellini di navi onerarie e vari oggetti e strumenti esposti nel porticato del giardino meridionale.

Presso le Ville di Stabia sono previste iniziative in entrambi i giorni, organizzate dal Comitato Scavi di Stabia. Il 28 a Villa San Marco e il 29 a Villa Arianna alle ore 11 si terrà l’evento “Voci di Stabia”. Un percorso guidato preceduto da una lettura di una pagina scritta dal preside D’Orsi sulla villa e intervallato da un accompagnamento musicale di percussioni e suoni antichi.

Al Museo Archeologico di Stabia Libero D’Orsi-Reggia di Quisisana sono previste giornate dedicate alla didattica e alle visite guidate grazie al sostegno delle associazioni del territorio.

Il 28 settembre l’Associazione “Antica Necropoli di Stabiae – “Madonna delle Grazie“, mediante l’ausilio di Lina Sorrentino, promuove due visite al museo alle ore 9.30 e alle ore 11.00 (gruppi di 35 visitatori per turno).

Nel pomeriggio del 28 le visite saranno organizzate dall’Archeoclub di Italia APS Stabiae, dalle 15.00 alle 18.00, nell’ambito dell’iniziativa Stabiae Città d’Arte (gruppi di 35 visitatori per turno).

Il 29 settembre racconti e letture a cura dei prof. Pierluigi Fiorenza e Maria Celeste Sorrentino “Gli dei, gli amori e le audaci imprese negli affreschi del Museo Libero D’Orsi narrati con le appassionanti parole di Ovidio, Euripide e Saffo”. Le visite partiranno alle ore 10.00 e alle ore 11.30 (gruppi di 35 visitatori per turno).

Il 29 pomeriggio alle ore 16.30 visita guidata per famiglie, nell’ambito delle quale i bambini (5-12 anni) saranno coinvolti nella creazione di “carte archeologiche”. La visita è organizzata dall’Associazione Itaca Le vie del viaggio.

www.ticketone.it (+ 1€ per la vendita on-line) o presso la biglietteria del Museo. Le attività, organizzate dalle Associazioni nell’ottica della promozione del Museo, sono a titolo gratuito, per un massimo di 35 persone per turno, con prenotazione tramite circuito TicketOne. Per l’ingresso al Museo, biglietti in vendita con le tariffe ordinarie su(+ 1€ per la vendita on-line) o presso la biglietteria del Museo.

Apertura serale sabato notte 28 settembre al costo di 1€ (riduzioni e gratuità come da normativa), dalle ore 20.00 alle 23.00 (ultimo ingresso ore 22.00).

A Boscoreale-Villa Regina sono previste visite guidate gratuite organizzate dalla pro loco Villa Regina APS – Boscoreale, a cura della guida turistica abilitata Anna Cioffi. I visitatori interessati potranno prenotarsi al numero di telefono (solo whatsApp 3312420968) o via mail: sono previste visite guidate gratuite organizzate dalla pro loco Villa Regina APS – Boscoreale, a cura della guida turistica abilitata Anna Cioffi. I visitatori interessati potranno prenotarsi al numero di telefono (solo whatsApp 3312420968) o via mail: prolocovillaregina@gmail.com entro e non oltre le ore 12 del 27 settembre. I turni di vista saranno due: il primo alle ore 20.15 terminerà alle 21.00 circa l’altro partirà alle ore 21.30 e terminerà alle 22.15 circa. La pro loco darà la possibilità ai visitatori di assistere all’interno del sito anche ad una selezione musicale che comprenderà brani jazz – colonne sonore dei film.