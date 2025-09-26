Giornate Europee del Patrimonio, gli appuntamenti nei musei

- pubblicità -

Sabato 27 e domenica 28 settembre torna il consueto appuntamento con le Giornate Europee del Patrimonio, la grande manifestazione culturale organizzata su iniziativa del Consiglio d’Europa in collaborazione con la Commissione UE, promossa in Italia dal Ministero della Cultura per il tramite della Direzione generale Musei.

La Direzione regionale Musei nazionali Campania e i Musei nazionali del Vomero partecipano alle GEP, promuovendo aperture straordinarie ed eventi organizzati in collaborazione con enti, istituti culturali e associazioni del territorio, in una prospettiva di rete culturale inclusiva e diffusa.

Il tema di questa edizione, “Architetture: l’arte di costruire”, scelto in occasione dei 50 anni dall’Anno Europeo del Patrimonio Architettonico (1975), invita a esplorare la ricchezza e la varietà dell’architettura come testimonianza viva della storia, dell’identità e delle aspirazioni collettive. Il titolo italiano – declinazione di “Heritage and Architecture: Windows to the Past, Doors to the Future” – sottolinea la pluralità delle architetture e valorizza l’arte di costruire come sintesi di stili, materiali e saperi, dal passato fino alle sfide contemporanee come la sostenibilità e l’accessibilità, abbracciando anche le architetture immateriali: pratiche, relazioni e sistemi di convivenza che modellano il tessuto culturale e civile.

Nelle giornate del 27 e 28 settembre e la sera di sabato 27, i luoghi della cultura campani propongono iniziative dedicate a tutti i visitatori per riscoprire l’architettura in tutte le sue forme, come finestra sul passato e porta verso il futuro, vivendo e riscoprendo il patrimonio culturale anche in orari inconsueti, dal più prossimo a quello meno noto.

Nei musei e siti napoletani gli eventi proposti per le GEP 2025 si inseriscono nell’ambito della rassegna “Napoli, Storia Viva”, il progetto di valorizzazione museale attraverso lo spettacolo dal vivo della Direzione regionale Musei nazionali Campania, realizzato in collaborazione con il Teatro Stabile delle Arti Medievali, gli Stati Teatrali e il centro di produzione teatrale Casa del Contemporaneo, e finanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Spettacoli e performance in programma fino al 26 ottobre in luoghi culturali simbolo del Vomero – Castel Sant’Elmo, la Certosa di San Martino, la Villa Floridiana – ai quali si aggiunge il Parco delle tombe di Virgilio e Leopardi nel quartiere costiero di Mergellina, tracciano un percorso ideale che va dal mare sino alla collina. Le performance immersive e site-specific intrecciano narrazione teatrale e patrimonio museale, trasformando i monumenti in palcoscenici unici e inediti per un’esperienza di fruizione coinvolgente, tra arte, storia e spettacolo dal vivo.

Inoltre, proprio in occasione delle GEP, alla Certosa di San Martino si darà inizio al programma di iniziative che fino a dicembre celebrerà, con visite guidate tematiche, laboratori per bambini, conferenze ed eventi musicali e di spettacolo, i 700 anni dalla fondazione della cittadella monastica.

Agli eventi in programma si accederà con orari e costi ordinari nelle giornate del 27 e del 28 settembre, mentre le aperture straordinarie serali di sabato 27 avranno il costo simbolico di 1 euro (restano comunque applicate le agevolazioni e gratuità previste dalla normativa vigente).

Tutte le informazioni sulle iniziative in programma sono disponibili sul sito della Direzione regionale Musei nazionali Campania (museicampania.cultura.gov.it) e nelle pagine dedicate alla manifestazione sul sito MiC (gep-2025-eventi-diurni | gep-2025-apertura-serale), oltre che sui social dei luoghi della cultura aderenti.

Vi invitiamo a seguire le iniziative e a condividere le vostre GEP con gli hashtag ufficiali: #GEP2025 | #EuropeanHeritageDays | #GiornateEuropeeDelPatrimonio | #MiC | #museitaliani | #drmuseicampania | #museinazionalivomero | #museicampani

Programma delle iniziative

NAPOLI

PARCO DELLE TOMBE DI VIRGILIO E LEOPARDI

Sabato 27 settembre 2025, ore 18.30-21.30 apertura serale straordinaria

Ore 18.30 spettacolo “La magia dell’uovo”

Ore 18.50 spettacolo “La magia dell’uovo 2 – I Dioscuri”

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, sabato 27 settembre il Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi aprirà le sue porte anche in orario serale, dalle 18.00 alle 21.00 (ultimo ingresso ore 20.30). L’affascinante architettura della Crypta Neapolitana sarà il suggestivo scenario dello spettacolo “La Magia dell’Uovo”, un lungo canto in più parti dedicato ai culti virgiliani e al mito dell’uovo di Virgilio, la cui integrità è necessaria per il destino della città di Napoli. Alle 18.30 e alle 18.50 andranno in scena le prime due parti, con testi di Gian Maria Cervo e regia di Flavio Albanese. Si replica domenica 28 settembre a partire dalle ore 12.00.

Lo spettacolo rientra nella rassegna “Napoli, Storia viva”, il progetto di valorizzazione museale attraverso lo spettacolo dal vivo della Direzione regionale Musei nazionali Campania, realizzato in collaborazione con il Teatro Stabile delle Arti Medievali, gli Stati Teatrali e il centro di produzione teatrale Casa del Contemporaneo, finanziato dalla Direzione Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura.

Ingresso e partecipazione gratuiti. Prenotazione obbligatoria alla mail ufficiostampaquartieridellarte@gmail.com

Info: Salita della Grotta, 20 – Napoli | +39 081 669390 | drm-cam.tombadivirgilio@cultura.gov.it

CASTEL SANT’ELMO

Sabato 27 settembre 2025, ore 19.30-22.30 apertura serale straordinaria

Ore 20.00 visita guidata “Stelle al Castello”

Sabato 27 settembre 2025, per le Giornate Europee del Patrimonio, Castel Sant’Elmo sarà aperto straordinariamente dalle ore 19.30 alle 22.30, con ultimo ingresso alle ore 21.30.

A partire dalle ore 20.00, i Musei nazionali del Vomero, in collaborazione con l’Unione Astrofili Napoletani (UAN), propongono una speciale visita guidata sulla Piazza d’armi di Castel Sant’Elmo. Declinando il tema GEP 2025, “Architetture: l’arte di costruire”, nella notte di sabato la Piazza d’armi del Castello si animerà per guardare la luce delle stelle e dei pianeti, testimonianze del cosmo giunte a noi dal tempo passato delle galassie, integrate da un percorso di visita che racconta le vicende costruttive del Castello e gli interventi di arte contemporanea orientati al futuro. Il percorso, ideato e curato dal Servizio Educativo di Castel Sant’Elmo con l’UAN, prevede una passeggiata en plein air con l’osservazione del cielo, grazie alle strumentazioni messe a disposizione dall’Unione Astrofili Napoletani.

L’apertura straordinaria serale e l’iniziativa proposta offriranno ai partecipanti l’opportunità di ammirare il patrimonio culturale con uno sguardo inedito e di vivere un’esperienza d’eccezione negli spazi di Castel Sant’Elmo.

L’appuntamento con i visitatori è nel piazzale antistante la biglietteria, previo acquisto del biglietto di ingresso al costo simbolico di 1€ (eccetto le gratuità previste per legge). Prenotazione obbligatoria all’indirizzo: drm-cam.santelmo.edu@cultura.gov.it (posti limitati, max 30 partecipanti).

Info: Via Tito Angelini, 22 – Napoli | +39 081 2294421 | drm-cam.santelmo@cultura.gov.it

CERTOSA DI SAN MARTINO

Sabato 27 settembre 2025, ore 19.30-22.30 apertura serale straordinaria

Ore 20.00 e 21.00 visita teatralizzata “Monos. La Certosa dell’Accoglienza”

Sabato 27 settembre 2025, per le Giornate Europee del Patrimonio, la Certosa di San Martino sarà aperta straordinariamente dalle ore 19.30 alle 22.30, con ultimo ingresso alle ore 21.30. Sarà possibile visitare il complesso monumentale con la Chiesa e gli ambienti annessi, la Sala della Cona dei Lani, il Quarto del Priore, la Sezione presepiale e la Sezione Navale.

In occasione dell’apertura serale, con la visita teatralizzata “Monos. La Certosa dell’accoglienza”, si darà inizio al programma di iniziative che celebrano i 700 anni dalla fondazione della Certosa.

“Monos. La Certosa dell’accoglienza” è un viaggio nella Napoli del 1656, ferita dalla peste e risorta nei silenzi della Certosa di San Martino. Attraverso la voce di Micco Spadaro, pittore e testimone, il dolore si fa colore e memoria, il silenzio si fa respiro e canto. Nel quadro che ritrae i monaci nel rendimento di grazie per la scampata epidemia, la città ferita e la preghiera si incontrano: l’arte diventa rifugio e resurrezione. Tra mura antiche e voci che ancora risuonano, questa evocazione teatrale trasforma la tragedia in preghiera, la paura in rinascita. Un atto di presenza che trova nella Certosa stessa la sua culla e il suo destino, luogo di accoglienza e di memoria.

La performance – a cura della Casa del Contemporaneo – combina teatro e cultura in un’esperienza immersiva che alterna momenti di rappresentazione teatrale, interpretati dall’attore Francesco Roccasecca, accompagnato dalla musica di Massimiliano Sacchi, a racconti di vita certosina condotti dal Servizio Educativo del Museo. Il testo della performance è liberamente ispirato a “Nell’anima della Certosa di San Martino” di Roberto Sabatinelli e Alberto Francesco Sanci.

“Monos. La Certosa dell’accoglienza” si inserisce nella rassegna “Napoli, Storia viva”, il progetto di valorizzazione museale attraverso lo spettacolo dal vivo della Direzione regionale Musei nazionali Campania, realizzato in collaborazione con il Teatro Stabile delle Arti Medievali, gli Stati Teatrali e il centro di produzione teatrale Casa del Contemporaneo, finanziato dalla Direzione Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura.

La visita teatralizzata sarà proposta in due repliche, alle 20.00 e alle 21.00. La partecipazione è con il biglietto di ingresso al museo, al costo simbolico di 1 euro, con prenotazione obbligatoria – esclusivamente per la partecipazione alla visita teatralizzata – alla mail accoglienza.sanmartino@cultura.gov.it, specificando l’orario di preferenza.

Info: Largo San Martino, 5 – Napoli | +39 081 2294501 | drm-cam.sanmartino@cultura.gov.it

VILLA FLORIDIANA

Sabato 27 settembre 2025, ore 19.30-22.30 apertura serale straordinaria

Ore 20.00 spettacolo “Nel cuore del tiranno”

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Museo Duca di Martina effettuerà un’apertura serale straordinaria dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30).

Alle 20.00 nell’Auditorium del Museo andrà in scena la performance “Nel cuore del tiranno”, di Riccardo De Luca, prodotta da Stati teatrali, con Annalisa Renzulli e lo stesso Riccardo De Luca.

Lo spettacolo prende spunto dalle lettere di Re Ferdinando a Lucia Migliaccio, l’amatissima moglie morganatica a cui aveva intitolato la Villa Floridiana, che fu sito di delizie e di svago per i due coniugi. Nei messaggi epistolari tra i due, il Re scrive dei suoi sogni come di un viaggio visionario tra incubi e memorie, filtrato dallo sguardo amorevole e lucido di Lucia. È l’occasione per il drammaturgo di restituire un teatro in cui il tempo si piega, i volti cambiano, storia e immaginazione si fondono e Lucia, figura di grazia e bontà, guida il Re in un confronto con i suoi fantasmi, le sue colpe, i suoi amori. La Floridiana diventa teatro dell’anima, luogo simbolico dove il tiranno si scopre uomo. E nel cuore stesso del sogno trova, forse, la sua unica salvezza.

“Nel cuore del tiranno” si inserisce nella rassegna “Napoli, Storia viva”, il progetto di valorizzazione museale attraverso lo spettacolo dal vivo della Direzione regionale Musei nazionali Campania, realizzato in collaborazione con il Teatro Stabile delle Arti Medievali, gli Stati Teatrali e il centro di produzione teatrale Casa del Contemporaneo, finanziato dalla Direzione Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura.

Lo spettacolo è compreso nel biglietto del museo, per l’apertura serale GEP al costo simbolico di 1€. Prenotazione obbligatoria al tel. 327 7022940. L’accesso al Museo avverrà unicamente dal varco di via Aniello Falcone.

Info: Via Aniello Falcone, 171 – Napoli | +39 081 5788418 | drm-cam.martina@cultura.gov.it

CASTEL SANT’ELMO

Domenica 28 settembre 2025, ore 10.30 visita guidata “Alla scoperta di un’incredibile fortezza”

I Musei nazionali del Vomero, in collaborazione con l’Istituto Italiano dei Castelli, domenica 28 settembre alle ore 10.30 propongono una speciale visita guidata a Castel Sant’Elmo. Il tema delle GEP 2025, “Architetture: l’arte di costruire”, è il filo conduttore dell’itinerario curato dagli esperti dell’Istituto Italiano dei Castelli – prima organizzazione che si occupa dello studio e della valorizzazione delle opere fortificate della nazione da ormai sessant’anni – che guideranno i partecipanti alla scoperta degli aspetti tecnici-difensivi di questo eccezionale esempio di architettura fortificata, unico al mondo per forma e soluzioni adottate.

Che differenza c’è tra le feritoie del castello medievale e quelle delle fortezze rinascimentali ? Che cos’erano e a cosa servivano le caditoie? Qual è la differenza tra merlo e merlone? Cos’è la scarpa e la controscarpa? A cosa servivano le contromine? Come funzionava un cannone del ‘500? Cos’era un moschetto da muraglia? I visitatori saranno, dunque, introdotti all’originale ed affascinante linguaggio che contraddistingue la storia dell’architettura difensiva moderna.

Il forte di Sant’Elmo, capolavoro dell’arte militare della prima metà del XVI secolo, è una colossale struttura con pianta stellare a sei punte dotata di un articolato sistema di gallerie difensive e una Piazza d’armi superiore, un tempo dotata di artiglierie a lunga gittata. La difesa passiva era basata su enormi spessori murari in tufo, poiché la parte inferiore del complesso fortificato venne ricavata scavando l’interno della collina. La difesa attiva era affidata a grandi casematte, dotate di cannoniere in grado di consentire il tiro da diverse angolazioni.

La visita guidata è gratuita ed è compresa nel costo del biglietto ordinario di ingresso a Castel Sant’Elmo (5€, eccetto le riduzioni e gratuità previste per legge). La prenotazione è obbligatoria alla mail drm-cam.santelmo.edu@cultura.gov.it (posti limitati, max 25 partecipanti). L’appuntamento per i partecipanti è nel piazzale antistante la biglietteria.

Info: Via Tito Angelini, 22 – Napoli | +39 081 2294421 | drm-cam.santelmo@cultura.gov.it

CERTOSA DI SAN MARTINO

Domenica 28 settembre 2025, ore 11.30 visita guidata “Napoli negata: storie di monumenti e luoghi scomparsi”

Sul tema delle GEP 2025, “Architetture. L’arte di costruire”, domenica 28 settembre alle 11.30 la Certosa di San Martino propone un’originale visita guidata nella sezione Immagini e Memorie della Città, a cura del Servizio educativo, dal titolo “Napoli negata: storie di monumenti e luoghi scomparsi”.

Sebbene l’Architettura modelli e dia forma agli spazi attraverso le sue opere, queste possono essere destinate a confrontarsi con il tempo e la distruzione. Con l’ausilio della cartografia storica, delle antiche vedute della città, come la celebre Tavola Strozzi, e dei pochi resti sopravvissuti di monumenti ormai scomparsi, si racconterà la storia di palazzi, chiese, luoghi e intere aree di Napoli non sopravvissuti ai secoli e ai cambiamenti urbanistici.

La partecipazione per un massimo di 25 persone, fino ad esaurimento posti, è compresa nel biglietto ordinario di ingresso al museo (6€, eccetto le riduzioni e gratuità previste per legge).

Info: Largo San Martino, 5 – Napoli | +39 081 2294501 | drm-cam.sanmartino@cultura.gov.it

VILLA FLORIDIANA

Domenica 28 settembre 2025, ore 11.30 concerto inaugurale “Concerti in Floridiana – XIV stagione”

Domenica 28 settembre alle ore 11:30 nell’Auditorium del Museo Duca di Martina, in Villa Floridiana, i Musei nazionali del Vomero presentano il concerto inaugurale della stagione 2025/2026 dei “Concerti in Floridiana”, rassegna di musica classica curata dall’Associazione Golfo Mistico, giunta alla sua XIV edizione.

Per l’occasione si esibirà la giovane e talentuosa chitarrista Vasilina Shaskova, attiva interprete musicale della scena internazionale, che eseguirà i brani: J. Dowland, The King of Denmark’s Galiard; L. Legnani, Variazioni nell’aria (dall’opera di Rossini La Donna del Lago); J.K.Mertz, Elegie; N. Coste, Le Depart (Fantasie dramatique); L. Brower, An Idea (Passacaglia per Eli); M. Castelnuovo-Tedesco, 18. El sueño de la razon produce monstruos (da 24 Caprichos de Goya per chitarra); J. S. Bach, Sinfonia dalla Partita BWV 826; J. Rodrigo Invocation y danza.

La partecipazione al concerto è gratuita, fino ad esaurimento posti, previo acquisto del biglietto d’ingresso al Museo Duca di Martina (4€, eccetto le riduzioni e gratuità previste per legge).

Info: Via Domenico Cimarosa, 77 – Napoli | +39 081 5788418 | drm-cam.martina@cultura.gov.it

PARCO DELLE TOMBE DI VIRGILIO E LEOPARDI

Domenica 28 settembre 2025, ore 12.00 spettacolo “La magia dell’uovo”

Ore 12.30 spettacolo “La magia dell’uovo 2 – I Dioscuri”

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, domenica 28 settembre il Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi sarà il palcoscenico dello spettacolo “La Magia dell’Uovo”, un lungo canto in più parti dedicato ai culti virgiliani e al mito dell’uovo di Virgilio, la cui integrità è necessaria per il destino della città di Napoli. Dopo l’edizione serale di sabato 27, domenica 28 lo spettacolo sarà replicato alle 12.00 e alle 12.30 con le prime due partiesti di Gian Maria Cervo e regia di Flavio Albanese. Si replica domenica 28 settembre a partire dalle ore 12.00.

Lo spettacolo rientra nella rassegna “Napoli, Storia viva”, il progetto di valorizzazione museale attraverso lo spettacolo dal vivo della Direzione regionale Musei nazionali Campania, realizzato in collaborazione con il Teatro Stabile delle Arti Medievali, gli Stati Teatrali e il centro di produzione teatrale Casa del Contemporaneo, finanziato dalla Direzione Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura.

Ingresso e partecipazione gratuiti. Prenotazione obbligatoria alla mail ufficiostampaquartieridellarte@gmail.com

Info: Salita della Grotta, 20 – Napoli | +39 081 669390 | drm-cam.tombadivirgilio@cultura.gov.it

CASERTA

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELL’ANTICA ALLIFAE

Sabato 27 settembre 2025, ore 9.00-13.00 tavola rotonda e visite guidate

Ore 19.30-22.30 apertura serale straordinaria con visite guidate

Domenica 28 settembre 2025, ore 9.00-13.00 visite guidate

Sabato 27 settembre 2025, dalle ore 9.30 alle 13.00, il Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Allifae, in collaborazione con l’Ufficio del Turismo del Comune di Alife e con l’Associazione “Cuore Sannita”, declinerà il tema GEP “Architetture: l’arte di costruire” con un focus sull’imponente cinta muraria dell’impianto castrense che caratterizza l’urbanistica del proprio centro storico.

I 1700 metri delle mura, interamente conservati, e le quattro porte poste all’incrocio tra cardine e decumano, i due assi stradali principali, saranno oggetto di una tavola rotonda ospitata all’interno della sede museale e di una visita guidata gratuita. Non mancheranno le visite guidate a tutti i monumenti della città antica: il Criptoportico, il Mausoleo degli Acilii Glabriones e l’Anfiteatro, mentre l’associazione “Cuore Sannita” proporrà visite guidate al Monte Cila con le sue mura, alle fortificazioni di Castello del Matese e al sito sannitico-romano di Capo di Campo, alla scoperta di sistemi di difesa, luoghi di sosta e passaggio e vie di comunicazione che hanno permesso ai nostri avi di attraversare il Matese verso Adriatico e Tirreno. L’architettura, quindi, sarà letta nelle diverse articolazioni: difensiva, sacra, residenziale e ricreativa.

Inoltre, in occasione dell’apertura serale straordinaria di sabato 27 settembre, con ingresso dalle ore 19.30 al prezzo simbolico di 1€, nella sala del Museo si terranno visite guidate a cura dei Servizi Educativi che saranno spunti di riflessione sul popolo dei Sanniti ed alcune “architetture” immateriali e fondamentali quali: usi e pratiche quotidiane, reti di relazioni tra gruppi umani, i rituali funerari e le loro caratterizzazioni sia materiali che spirituali.

Domenica 28 settembre, dalle ore 9.00 alle 13.00, continueranno le visite guidate a cura dei Servizi Educativi, comprese nel biglietto di ingresso al museo (5€ con riduzioni e gratuità previsti dalla normativa). Si avvertono i visitatori che il biglietto del museo è digitale e il pagamento può essere effettuato solo con bancomat o carta di credito.

Info: Piazza XIX Ottobre, Alife (CE) | +39 0823 787005 | drm-cam.alife@cultura.gov.it

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI CALATIA

Sabato 27 settembre e domenica 28 settembre, ore 9.00 e 11.00 visite guidate

Sabato 27 settembre, ore 19.30-22.30 apertura serale straordinaria con visite guidate alle ore 20.00 e 21.00

Il Museo archeologico nazionale di Calatia partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio, dedicate al tema “Architetture: l’arte di costruire”, con un programma di visite guidate che uniscono archeologia e architettura.

Sabato 27 e domenica 28 settembre sono previste visite guidate alle ore 9.00 e 11.00, mentre nella sola giornata di sabato 27 settembre il Museo sarà aperto eccezionalmente anche in orario serale, dalle ore 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle 22.00), al costo simbolico di 1€ (salvo le gratuità previste per legge), con due appuntamenti guidati alle ore 20.00 e 21.00.

I visitatori potranno scoprire le collezioni archeologiche e la bellezza architettonica del piano nobile del seicentesco Casino di Starza Penta, sede del Museo e parte integrante del patrimonio calatino. Il tema di quest’anno invita a riflettere sull’architettura come memoria e identità, racconto collettivo che unisce passato e presente. In questo dialogo, le testimonianze archeologiche e l’edificio che le custodisce restituiscono al pubblico un’esperienza che intreccia archeologia, storia e arte.

Le visite sono comprese nel prezzo del biglietto d’ingresso al Museo.

Info: Via Caudina, 353 – Maddaloni (CE) | +39 0823 200065 | drm-cam.maddaloni@cultura.gov.it

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELL’ANTICA CAPUA

Sabato 27 settembre 2025, ore 15.30 e ore 17.30, e domenica 28 settembre, ore 10.00 e 12.00 visite guidate itineranti “Architetture monumentali del quartiere per spettacoli dell’antica Capua”

Ore 19.30-22.30 apertura serale straordinaria

Ore 20.00 spettacolo “Sette contro Tebe”

In occasione delle GEP, sabato 27 settembre il Museo archeologico nazionale dell’antica Capua effettuerà un prolungamento straordinario dell’orario, dalle 19.30 alle 22.30, con biglietto di ingresso al prezzo simbolico di 1€ (eccetto le gratuità previste per legge).

Un ricco programma di iniziative è in programma nell’intero weekend nei luoghi del circuito archeologico di Santa Maria Capua Vetere, per riflettere su alcune “architetture” immateriali ma fondamentali: sistemi di gestione e convivenza, reti di relazioni, pratiche quotidiane, spirituali o professionali, che plasmano in modo invisibile ma concreto il tessuto civile e culturale.

Sarà data voce ai luoghi e ai monumenti, inserendoli in una dimensione più ampia e ricercando in essi le tracce delle persone che, nel costruirli, trasformarli o demolirli, hanno lasciato segni di conoscenze, pratiche culturali e artistiche, credenze religiose, abilità artigianali e agricole, innovazioni tecniche, visioni, idee o ideologie, bisogni e desideri di convivenza. Nel corso della due giorni, inoltre, la Direzione del Museo, con la collaborazione di tutto il personale impegnato nella valorizzazione, presenterà il programma delle attività invernali.

Sabato 27 settembre, alle ore 15.30 e ore 17.30, sono in programma le visite guidate itineranti “Architetture monumentali del quartiere per spettacoli dell’antica Capua”, a cura del personale, con partenza dal Museo archeologico nazionale dell’antica Capua.

La sera di sabato, alle 20.00 al Museo andrà in scena la tragedia del drammaturgo greco Eschilo “Sette contro Tebe”, a cura dell’I.S.I.S.S. “Amaldi Nevio”, per la regia di Marco Sgamato.

Domenica 28 settembre proseguono le visite guidate itineranti “Architetture monumentali del quartiere per spettacoli dell’antica Capua”, a cura del personale, con partenza dal Museo archeologico nazionale dell’antica Capua alle ore 10.00 e 12.00.

Info: Via Roberto d’Angiò, 48 – Santa Maria Capua Vetere (CE) | +39 0823 844206 | drm-cam.museoanticacapua@cultura.gov.it

ANFITEATRO CAMPANO

Sabato 27 settembre 2025, ore 19.30-22.30 apertura serale straordinaria

Sabato 27 settembre, ore 9.00-22.00, e domenica 28 settembre, ore 9.00-18.30 mostra ”16° Rassegna d’Arte Ager Campanus”

In occasione delle GEP, sabato 27 settembre anche l’Anfiteatro campano effettuerà un prolungamento straordinario dell’orario, dalle 19.30 alle 22.30, con biglietto di ingresso al prezzo simbolico di 1€ (eccetto le gratuità previste per legge).

Un ricco programma di iniziative è in programma nell’intero weekend nei luoghi del circuito archeologico di Santa Maria Capua Vetere, per riflettere su alcune “architetture” immateriali ma fondamentali: sistemi di gestione e convivenza, reti di relazioni, pratiche quotidiane, spirituali o professionali, che plasmano in modo invisibile ma concreto il tessuto civile e culturale.

Sabato dalle 9.00 alle 22.00 e domenica dalle 9.00 alle 18.30 i visitatori potranno ammirare la mostra di scultura-pittura e fotografie della ”16° Rassegna d’Arte Ager Campanus” dell’Archeoclub d’Italia, sede di Santa Maria C.V. Aps.

Info: Piazza I Ottobre, 1860 – Santa Maria Capua Vetere (CE) | +39 0823 844206 | drm-cam.museoanticacapua@cultura.gov.it

MAUSOLEO DELLE CARCERI VECCHIE

Domenica 28 settembre 2025, ore 9.00-13.00 apertura straordinaria

Ore 10.00 e 12.00 visite guidate

In occasione delle GEP, domenica 28 settembre, dalle 9.00 alle 13.00, il Mausoleo delle Carceri Vecchie sarà aperto in via straordinaria ad ingresso gratuito, con visite guidate alle ore 10.00 e 12.00.

Info: Via Appia – San Prisco (CE) | +39 0823 844206 | drm-cam.museoanticacapua@cultura.gov.it

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SESSA AURUNCA

Sabato 27 settembre 2025, ore 19.00-22.00 apertura serale straordinaria

Domenica 28 settembre 2025, ore 10.00, 11.30 e 15.30 percorsi guidati e laboratori didattici

Il Museo Archeologico Nazionale di Sessa Aurunca sarò aperto con orario prolungato dalle 19.00 alle 22.00 (ultimo ingresso ore 21.30), al costo simbolico di 1€.

Per l’occasione, i visitatori saranno accolti – a cadenza oraria, con eventuali variazioni in base all’afflusso di pubblico – con un’introduzione al percorso museale e alle collezioni museali, a cura di laureati ed esperti in discipline storico-archeologiche, alternati a intermezzi musicali eseguiti all’interno delle sale del museo, in grado di creare un’atmosfera suggestiva, rispettosa del contesto museale.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la cooperativa New Server Monte Ofelio e con il patrocinio dell’Assessorato alla cultura del Comune di Sessa Aurunca, ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio museale, promuovere la cultura e rendere l’esperienza dei visitatori ancora più coinvolgente ed emozionante.

Nella mattina di domenica 28 settembre (a ingresso gratuito), due percorsi guidati e laboratoriali all’interno del museo, coinvolgeranno i piccoli visitatori nella scoperta e nella conoscenza del Museo Archeologico. Le attività si svolgeranno in tre turni (ore 10.00, 11.30, 15.30) e saranno articolate in due momenti: una visita interattiva al percorso museale seguita da un laboratorio creativo, che si terrà presso la Biblioteca Comunale.

I percorsi sono organizzati in modo da non occupare l’intero orario di apertura al pubblico del museo, consentendo così anche ai visitatori individuali di fruire liberamente del museo. Un’occasione speciale per avvicinare le famiglie al museo e al suo patrimonio culturale, attraverso un’esperienza coinvolgente e adatta a tutte le età.

Info: Piazza Castello 2 – 81037 Sessa Aurunca (CE) | +39 0823 936455 | drm-cam.sessa@cultura.gov.it

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TEANUM SIDICINUM

Sabato 27 settembre 2025, ore 18.30-21.30 apertura serale straordinaria con visite guidate

Domenica 28 settembre 2025, ore 9.00-12.00 visite guidate

Per le GEP 2025 il Museo Archeologico Nazionale di Teanum Sidicinum sabato 27 settembre accoglierà i visitatori con visite guidate gratuite in occasione dell’apertura serale straordinaria, dalle 18.30 alle ore 21.30, con ingresso al costo simbolico di 1€. Domenica 28 settembre dalle 9.00 alle 12.00 proseguiranno le visite guidate comprese nel biglietto d’ingresso al museo secondo le tariffe ordinarie.

In linea con il tema dell’edizione 2025, “Architetture: l’arte di costruire”, che rappresenta un invito ad esplorare il ricco e variegato paesaggio architettonico che ci circonda, le visite guidate approfondiranno la conoscenza della storia dell’antica città di Teanum Sidicinum, attraverso la cultura materiale con analisi incentrate, oltre che sulla funzione degli spazi, sulle fasi edilizie dei principali edifici e monumenti del centro antico (Teatro Romano, il Loggione).

Info: Via Nicola Gigli, 23 – 81057 Teano (CE) | +39 0823657302 | drm-cam.teano@cultura.gov.it