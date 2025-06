Giornate Europee dell’Archeologia a Ercolano

- pubblicità -

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, in programma nei giorni 13, 14 e 15 giugno 2025, il Parco Archeologico di Ercolano, in collaborazione con CoopCulture, propone un ricco calendario di attività didattiche e laboratoriali ispirate al tema dell’alimentazione nel mondo antico, con focus sulla mostra condivisa con l’Ente Ville vesuviane “Dall’uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola a Ercolano”, ospitata presso Villa Campolieto.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ:

13 GIUGNO 2025 –Ore 11:00 – Villa Campolieto Il piatto perfetto – Attività laboratoriale

I partecipanti si trasformeranno in nutrizionisti per un giorno, componendo un pasto bilanciato ispirato all’alimentazione antica. Per adulti e famiglie con bambini.

Durata: 120 min – Max 25 partecipanti – Attività gratuita (previo acquisto del biglietto della mostra) – Prenotazione sul sito CoopCulture.

–Ore 16:30 – Villa Campolieto e Parco Archeologico di Ercolano

Cibus – Lezione in situ

Approfondimento sull’alimentazione nelle città vesuviane, tra reperti e spazi originali.

Per adulti e famiglie. Durata: 150 min – Max 25 partecipanti – Attività gratuita (previo acquisto biglietto d’ingresso) – Prenotazione sul sito CoopCulture.

14 GIUGNO 2025

–Ore 11:00 e 16:30 – Parco Archeologico di Ercolano

Cibus… per tutti – Attività inclusiva per persone con disabilità cognitive e sensoriali

Un’esperienza accessibile e coinvolgente dedicata all’alimentazione nel mondo antico, progettata in collaborazione con associazioni del territorio.

Per adulti e famiglie – Durata: 150 min – Attività gratuita (previo acquisto biglietto d’ingresso) – Prenotazione sul sito CoopCulture.

15 GIUGNO 2025

–Ore 11:00 – Villa Campolieto

…e il garum… dov’è?? Mistero in cucina – Attività ludica

Un laboratorio-gioco a caccia del celebre condimento dell’antica Roma: tra enigmi e indizi, i bambini esploreranno le abitudini alimentari degli antichi.

Per adulti e famiglie – Durata: 90 min – Max 25 partecipanti – Attività gratuita (previo acquisto biglietto della mostra) – Prenotazione sul sito.

–Ore 16:30 – Villa Campolieto e Parco Archeologico di Ercolano

Cibus – Lezione in situ

Per adulti e famiglie – Durata: 150 min – Max 25 partecipanti – Attività gratuita (previo acquisto biglietto d’ingresso) – Prenotazione sul sito CoopCulture.

“Le Giornate Europee dell’Archeologia sono occasione preziosa per conoscere da vicino l’enorme contributo che le scienze archeologiche possono dare per conoscere aspetti della vita quotidiana quale l’alimentazione. – dichiara Francesco Sirano, funzionario delegato alla Direzione del Parco Archeologico di Ercolano – Quest’anno abbiamo scelto proprio di celebrare la civiltà del cibo, tema che ci permette di esplorare non solo aspetti quotidiani dell’antichità, ma anche caratteri identitari della locale dieta degli antichi Ercolanesi, creando un ponte diretto con la sensibilità contemporanea. Attraverso laboratori, esperienze inclusive e attività educative, grazie alla collaborazione con il nostro gestore dei Servizi al pubblico Coopculture, vogliamo raccontare l’archeologia non solo come scavo e studio del passato, ma come chiave per comprendere meglio noi stessi. La mostra ‘Dall’uovo alle mele’, nella splendida Villa Campolieto, diventa così un punto di partenza per un viaggio nella storia del gusto, della salute e della convivialità. L’alimentazione, nella sua dimensione culturale e sociale, è uno dei fili rossi che legano il mondo antico a quello attuale. Con questo programma vogliamo coinvolgere adulti, bambini e famiglie, ma anche pubblici con esigenze speciali, per un’archeologia sempre più accessibile e partecipata.”



La partecipazione è gratuita, salvo il pagamento del biglietto di ingresso alla mostra o al Parco Archeologico, ove previsto.

Prenotazione consigliata sul sito www.coopculture.it. Tutte le attività saranno curate dagli operatori didattici di CoopCulture.