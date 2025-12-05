Giovanni Esposito al Cineforum Arci Movie per “Nero”

- pubblicità -

Dal teatro al grande schermo, dai più seguiti show televisivi alle produzioni internazionali. Giovanni Esposito, nome sempre più apprezzato e popolare nel mondo del cinema e dello spettacolo, è il prossimo ospite del Cineforum Arci Movie, storica rassegna ospitata al Pierrot di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Esposito arriva nella sala di via De Meis per presentare “Nero”, suo esordio alla regia, insieme all’attrice Susy Del Giudice. Il film, che ha appena incassato due importanti riconoscimenti all’Aquila Film Festival, è in programma al Pierrot con quattro proiezioni per martedì 9 e mercoledì 10 dicembre alle ore 18 e 21.

Esposito, uno dei personaggi del fortunatissimo show Rai “Stasera tutto è possibile”, è stato diretto in teatro da Renato Carpentieri, Silvio Orlando, Roberto Andò, Vincenzo Salemme mentre sul grande schermo ha avuto l’opportunità di lavorare con grandi registi come Antonio Capuano, Vincenzo Terracciano, Giovanni Morricone, Edoardo De Angelis, Alberto Negrin, Rocco Papaleo e Giulio Manfredonia. Protagonista in diverse fiction di successo compare in produzioni internazionali come “To Rome with love” di Woody Allen, “The Tourist” diretto da Florian Henckel von Donnersmarck e “Omamamia” del regista tedesco Tomy Wigand. Nel 2020 ritorna nella serie “I bastardi di Pizzofalcone 3”. Negli ultimi anni ha avuto modo di sperimentare la sua versatilità in film come “Shakespea Re di Napoli” di Ruggero Cappuccio e Nadia Baldi e “Zamora” di Neri Marcorè. Ha da poco terminato le riprese dell’ultimo film di Noah Baumbach al fianco di George Clooney e Adam Sandler.

Il regista e protagonista Giovanni Esposito interviene al Pierrot martedì 9 dicembre alle ore 18. L’attrice Susy Del Giudice sarà ospite mercoledì 10 alle 18 e alle 21: da bambina ha debuttato a teatro con Beniamino Maggio, uno dei grandi interpreti della scena napoletana, e ha poi continuato in grandi compagnie teatrali come quelle di Mario Scarpetta, Luigi De Filippo, Aldo Giuffrè, Armando Pugliese e Giancarlo Sepe e in spettacoli diretti da Francesco Paolantoni, Alessandro D’Alatri, Vincenzo Salemme e Giovanni Esposito. Una lunghissima carriera anche nel cinema e in produzioni televisive. I due presentano al pubblico di Ponticelli il film “Nero” che racconta la storia di un delinquente di mezza età che vive di piccoli crimini per mantenere la sorella Imma affetta da gravi disturbi mentali, durante una rapina uccide un benzinaio. In seguito a questo tragico evento scopre di avere un dono straordinario: può guarire le persone strappandole alla morte. Tuttavia ogni miracolo ha un costo e ben presto si rende conto che ogni volta che usa il suo potere perde uno dei suoi cinque sensi. La sua straordinaria abilità si trasforma così in un dramma personale mentre deve decidere fino a che punto è disposto a sacrificarsi per salvare gli altri.

Il Cineforum Arci Movie, con il contributo della Regione Campania e della Film Commission della Regione Campania, porta film fino a maggio nella sala di Napoli Est insieme a tanti ospiti. Quattro proiezioni ogni settimana, ogni martedì e mercoledì, sempre alle ore 18 e alle 21. L’edizione 2025/2026 prevede un abbonamento di 50 euro e una tessera giovani (fino a 30 anni) a 25 euro: è possibile ottenere la tessera dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12, al Cinema Pierrot in via De Meis 58 e durante le serate di proiezione del Cineforum.

Il programma completo e altri dettagli sono disponibili su www.arcimovie.it e sui social di Arci Movie. Per altre informazioni è possibile chiamare o mandare whatsapp al 334 68 95 990.