Giugno Giovani, partita la rassegna

Nell’ambito della rassegna “Giugno dei Giovani 2026”, il Comune di Napoli presenta un calendario di eventi e iniziative dedicati ai giovani, con l’obiettivo di favorire la partecipazione, l’espressione creativa e la fruizione delle attività culturali sul territorio.
Attraverso eventi culturali, musicali, artistici, laboratori, momenti di confronto e attività di aggregazione sociale, il programma offre ai giovani occasioni di espressione, crescita e condivisione, contribuendo alla promozione della cultura, dell’inclusione e della cittadinanza attiva.
Le iniziative si svolgeranno in diversi luoghi della città, coinvolgendo associazioni, enti e realtà del territorio impegnate nella costruzione di percorsi partecipativi rivolti alle nuove generazioni.
A chi è rivolto
Eventi proposti dai giovani e dedicati ai giovani.
Programma Giugno Giovani 2026 – Aggiornato all’11/06/2026 (PDF)
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