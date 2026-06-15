Giugno Giovani, partita la rassegna

Nell’ambito della rassegna “Giugno dei Giovani 2026”, il Comune di Napoli presenta un calendario di eventi e iniziative dedicati ai giovani, con l’obiettivo di favorire la partecipazione, l’espressione creativa e la fruizione delle attività culturali sul territorio.

Attraverso eventi culturali, musicali, artistici, laboratori, momenti di confronto e attività di aggregazione sociale, il programma offre ai giovani occasioni di espressione, crescita e condivisione, contribuendo alla promozione della cultura, dell’inclusione e della cittadinanza attiva.

Le iniziative si svolgeranno in diversi luoghi della città, coinvolgendo associazioni, enti e realtà del territorio impegnate nella costruzione di percorsi partecipativi rivolti alle nuove generazioni.