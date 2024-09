Giustizia riparativa, l’incontro al Maschio Angioino

- pubblicità -

Si è svolto nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino l’incontro “La Giustizia riparativa”, promosso dal Consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais nell’ambito del Corso di Perfezionamento in Legislazione Penale Minorile.

Un’occasione per mettere in contatto mondo dell’accademia, magistrati, avvocatura e Amministrazione alla luce del decreto 150 del 2022 che affida agli enti locali importanti competenze in materia di giustizia riparativa.

Presente all’incontro anche il Sindaco Manfredi con un intervento sul ruolo del Comune nel contrasto al disagio minorile.