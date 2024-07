Gli artigiani del Presepe fratelli Scuotto protagonisti de I Mestieri di Mirko su RaiPlay

Un inno all’artigianalità di Napoli: il presepe partenopeo si distingue perché intreccia sacro e profano, spiritualità e quotidianità. “I Mestieri di Mirko” una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, in onda da lunedì 8 luglio in esclusiva su RaiPlay, torna nella “città del sole” per conoscere meglio le tradizioni dei “pastorari”, per capire cioè quanta preparazione e quanto impegno ci vogliano per creare le statuine dei pastori del presepe. Ogni pastorello ha infatti un significato storico e allegorico preciso: il Benino ad esempio, conosciuto anche come “pastore della meraviglia” è quello dal cui sogno – secondo le leggende – sarebbe nato il primo presepe. Con grande pazienza Mirko Matteucci si dedicherà proprio alla sua creazione con il supporto didattico dell’intera famiglia dei fratelli Scuotto, artisti per eccellenza nel settore, le cui opere sono esposte in tutto il mondo, da New York a Madrid. Sono peraltro loro gli autori del “Presepe Favoloso” donato ed esposto nella suggestiva Basilica di S. Maria della Sanità diventata meta di pellegrinaggio. Matteucci cercherà di infondere nella sua scultura quell’anima napoletana, vivace e inconfondibile, che caratterizza i personaggi tipici del presepe partenopeo nati a imitazione dei protagonisti della vita quotidiana del 1700. Realizzata la statuina, il lavoro del conduttore si completerà con la pittura e la scelta dei costumi supportato da Nicoletta, Anna e Susy, maestre di grande esperienza.

“I Mestieri di Mirko” è un’occasione per raccontare gli antichi mestieri tipici del nostro Paese e adattarli ai nostri tempi, nel rispetto delle tradizioni locali. Da nord a sud, Mirko Matteucci si lancia ogni volta in imprese che diventano avventure sempre nuove e appassionanti, raggiunge luoghi storici, incontra personaggi che si sono distinti per la propria arte e apprende da loro lavori che sono espressione di creatività e ingegno di molte generazioni.

“I Mestieri di Mirko” è un programma prodotto da Rai Contenuti Digitali e Transmediali, condotto da Mirko Matteucci per la regia di Paolo Tommasini disponibile al link: https://www.raiplay.it/programmi/imestieridimirko