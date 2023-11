“Gli Incontri di Valore”, successo per il doppio appuntamento con Valentina Parasecolo e la mostra d’Arte di Aqua Aura

Sabato 4 novembre un doppio straordinario appuntamento, per la kermesse “Gli Incontri di Valore”. Dopo la serata con record di oltre 250 presenti con Luca Palamara, al salotto fondato da Nicola Ruocco in Pompei, nuovo momento di particolare eccezione, con la presentazione del libro dell’ospite n.4 in programma: il bellissimo romanzo “Cronache private” della giornalista e scrittrice Valentina Parasecolo.

Un romanzo d’esordio quello della Parasecolo, presentato per la prima volta in Campania, che in pochi mesi ha raccolto ampio consenso di critica e pubblico. Una storia tra il giallo ed il noir che si intreccia con la storia stessa della Prima Repubblica tra il boom economico e gli anni di piombo.

Sempre presso la fine location di Habita79, a seguire la presentazione, il patron Nicola Ruocco, assieme a Sultan Fiore, proprietà di Habita79 e Stefano Costantini, direttore della Galleria d’Arte Ticinese, in Milano, hanno inaugurato la mostra d’arte contemporanea titolata “Vibràtile”, oltre 20 prestigiose opere dell’artista Aqua Aura, in esposizione nei saloni dell’hotel. Una mostra molto particolare, emozionante, che attraverso opere figurative e immagini di arte digitale, dai grandi spazi della natura, a ricerche che potremmo definire fisico-biologiche, l’artista cerca di trasmettere una particolare suggestione, finalizzata all’incontro tra il micro e il macro, la verità interiore, e la verità esteriore.

“Un doppio straordinario momento quello di sabato, con Valentina Parasecolo che ringrazio ancora per la splendida serata e gli interessanti contenuti emersi dal suo romanzo. Valentina è una scrittrice di grande classe, con una tecnica di narrazione ricercata, particolarmente studiata, e avvolgente nella trama.”

Afferma Nicola Ruocco, continuando “Una serata speciale anche grazie alla suggestiva Mostra d’arte che Habita79 ha inteso ospitare. Un binomio quello Incontri di Valore, e Galleria Ticinese di Stefano Costantini, che si è già distinto per la precedente mostra di Maurizio Laltrella”. Conclude Ruocco “Consiglio caldamente visitare il percorso delle opere, perché si esce arricchiti da un momento di riflessione interiore, profondo e significativo, l’artista Aqua Aura è brillante e visionario”. Commenta Federica Sultan Fiore “Ci complimentiamo per il grande successo che ormai riscuote la kermesse gli Incontri di Valore, con Nicola Ruocco capace di unire e trasmettere valori umani e culturali oggi preziosi e rari. La mostra Vibratile è un nuovo messaggio di impulso culturale che Habita79, in sinergia con Ticinese Art Gallery Milano, desidera offrire al territorio, favorendo suggestioni, emozioni, e stimoli profondamente positivi e condivisivi.

La mostra sarà in esposizione sino al prossimo aprile e già stiamo lavorando su prossime straordinarie novità artistiche”. La Mostra “Vibràtile” sarà visibile presso l’Hotel Habita79 in Pompei fino ad aprile 2024. Continuano intanto gli appuntamenti in programma degli Incontri di Valore: sabato 18 sarà il turno del giallista Giovanni Taranto con il suo nuovissimo romanzo “Mala Fede”, a seguire il giornalista del Tg1 Angelo Polimeno Bottai con “Mussolini io ti fermo”, e conclude novembre il giorno 28 la conduttrice di SkyTg24 Ilaria Iacoviello con “Due settimane, forse un anno”. Ingresso libero al pubblico, fino ad esaurimento dei posti.