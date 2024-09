Gli ozi di Ercole, tutti gli appuntamenti sold out

- pubblicità -

Ercole e gli altri è il tema centrale dell’edizione 2024 de Gli ozi di Ercole che parte il 12 settembre nel Parco Archeologico di Ercolano nella suggestiva cornice delle Terme Maschili; a Ercole e gli altri si guarderà da angolature differenti: archeologia, filologia, filosofia, psicanalisi, teatro, musica. Il 12 settembre la serata vede dialogare Vittorio Lingiardi, psichiatra e psicanalista, in Narciso e altre metamorfosi, una trattazione sul mito di Narciso, al quale ha dedicato il libro Arcipelago N, pubblicato da Einaudi, con Gennaro Carillo che espone su altri miti di metamorfosi, mentre il contrappunto teatrale è affidato a Roberto Latini, che mette in scena estratti dalla sua performance Le metamorfosi, ispirata a Ovidio.

I protagonisti affronteranno alcune figure chiave del mito classico, da Achille a Narciso, da Odisseo ad Atteone, oltre ovviamente a Ercole, l’eroe eponimo. Lo scopo dell’iniziativa sarà di viaggiare nel mito sotto la guida di alcuni tra i maggiori studiosi del tema prescelto con una chiave di lettura divulgativa, semplice ma non semplicistica, accattivante. Nessuna delle prospettive assunte potrà definire il mito una volta per tutte. Ognuna, piuttosto, confermerà che il mito è inafferrabile, essendo infinito il suo processo di elaborazione, al quale concorre chiunque ri-racconti una favola antica, ovunque e comunque lo faccia.

Ogni serata degli Ozi di Ercole vedrà alternarsi una prima parte dialogata e teatralizzata con una seconda in musica, un concerto che il 12 settembre vede esibirsi il duo d’eccezione, costituito dal clarinettista e polistrumentista Gianluigi Trovesi e dal fisarmonicista Gianni Coscia. Due leggende della musica italiana, jazz e non solo, capaci di ammaliare il pubblico suonando ma anche affabulando e ponendosi sulle tracce dell’amico Umberto Eco e del suo romanzo d’avventura, La misteriosa fiamma della regina Loana.

Il 13 settembre è il turno di Ercole contro Eracle, ne parlano Laura Pepe, professoressa di Istituzioni di Diritto romano e di Diritto greco antico alla Statale di Milano, e Francesco Sirano, Direttore del Parco Archeologico di Ercolano. Voce recitante Massimo Popolizio, tra i protagonisti più amati e potenti del teatro e del cinema italiano.

A seguire il concerto Ama Solo di Anna-Maria Hefele. Appuntamento imperdibile con la cantante polifonica, arpista e polistrumentista tedesca, un viaggio nelle potenzialità infinite della voce umana, con un repertorio che spazia dalla musica antica a Brian Eno, del cui brano By This River Hefele offre un’interpretazione memorabile.

Si chiude il 14 settembre con Achille contro Odisseo, di scena Matteo Nucci, antichista e scrittore, che parla soprattutto di Achille, e Gino Castaldo, critico musicale e storico della musica, che invece ripercorrerà il viaggio di Odisseo attraverso la musica pop. Anche in questo caso, si preannunciano sorprese.

Ultimo concerto in programma la sera del 14 settembre, quello di Flo e del suo trio in Canzoni di sale. Cantautrice tra le più interessanti della scena italiana, Flo proporrà anche lei un viaggio in musica, intercalando le canzoni con storie delle quali è una impareggiabile narratrice.

Gli ozi di Ercole sono promossi dal Parco Archeologico di Ercolano e nascono da un’idea del direttore Francesco Sirano, con la cura di Gennaro Carillo e prosegue ancora il 13 e il 14 settembre.

“C’è un Eracle delle famose fatiche, un Eracle la cui vicenda coincide con l’affermarsi attraverso le imprese della sua figura (anche quando dalle fatiche scaturiscono benefici per l’Umanità), e c’è un Ercole fondatore, che accompagna e protegge – dichiara il Direttore Francesco Sirano – ma le storie di Ercole sono solo parzialmente sovrapponibili a quelli di Eracle greco.

Ercole, che dà il nome alla città antica e a quella moderna, non poteva che offrire lo spunto per dedicare questa quarta rassegna de “Gli Ozi di Ercole” all’eroe eponimo e agli eroi in generale. Ancora una volta la manifestazione, resa possibile nell’ambito del Piano di valorizzazione del Ministero della Cultura,,è stata sapientemente imbastita da Gennaro Carillo e curata con Stefania Siano. Anche quest’anno Gli Ozi di Ercole saranno occasione unica per avvicinarsi allo straordinario sito UNESCO attraverso un viaggio nella cultura antica e moderna, accompagnati da esperti di fama internazionale e scortati da una formula accattivante che prevede momenti di arte drammatica alternarsi al dialogo tra studiosi e a concerti”.

“La quarta edizione degli Ozi vuole essere un omaggio a Ercole, l’eroe eponimo, –dichiara Gennaro Carillo – e ad altre figure attinte allo sterminato repertorio della mitologia classica. Tratti distintivi degli Ozi 2024 sono il confronto e la tensione tra i linguaggi e le epoche, con un’attenzione alla musica e al teatro ancora maggiore rispetto alle stagioni precedenti. Non a caso, i discorsi storico-critici saranno ‘contrappuntati’ da performance di alcuni degli attori migliori della scena italiana (Massimo Popolizio e Roberto Latini) e da concerti affidati ad artisti pressoché unici che – ognuno a suo modo – esploreranno a loro volta l’universo del mito e le sue risonanze contemporanee”.