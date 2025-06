Goya, lunedì 23 all’Accademia di Belle Arti

- pubblicità -

Sarà il teatro Niccolini dell’Accademia di Belle Arti di Napoli a ospitare, lunedì 23 giugno, a partire dalle 11.30, la presentazione di “Goya – Storia, vita e opere di un artista totale” (Galaad Edizioni), ultimo libro del critico e storico dell’arte, Marco Di Capua.

Un’azione teatralizzata, curata e diretta da Tonino Di Ronza, professionista dello spettacolo nonché professore dell’Accademia, che tra reading, pièce ed esecuzioni sonore, vedrà l’autore raccontare, in modo autentico, uno dei maggiori esponenti dell’arte moderna.

Per l’occasione, ad accompagnare Di Capua, professore di storia dell’arte contemporanea della storica Accademia napoletana, ci sarà l’attore Agostino Chiummariello, pronto a portare in scena Francisco Goya, artista che ha raccontato attraverso la propria ricerca, una delle stagioni spagnole più emozionanti e tragiche. Con lui sul palco, in questo viaggio indietro nel tempo, tra Settecento e Ottocento, anche Rosada Esposito, Luca La Rocca, Giada Garofalo e Andrea Di Ronza. Ad eseguire le musiche: Vittorio Cataldi, Antonello Guetta e Luigi Fiscale, mentre l’allestimento scenico sarà affidato alle allieve e agli allievi della Scuola di Scenografia dell’Accademia: Carmela Rosamilia, Luca La Rocca, Mirella Fenderico, Alessia Silvestri, Nevia Morello, Elena Cecere, Serena Zhang, Giada Garofalo ed Enrico Liguori.

“Goya, oltre che un artista immenso, è un personaggio da raccontare, impudente e prodigo – dichiara Marco Di Capua – un carattere vivido, dalla vita rocambolesca, ed è per questo che ho sentito l’esigenza di portarlo in scena”. Un progetto in progress, che intende viaggiare sui binari dell’arte e arrivare dove gli ostacoli contemporanei non lasciano spazio alla libertà di pensiero e azione. Un appuntamento per la città, ad ingresso libero e gratuito, che rispecchia la vocazione dell’antico Palazzo delle belle arti di via Costantinopoli, ovvero quella di aprirsi e contaminare il territorio di bellezza, attraverso divulgazione culturale e artistica.

Presentazione del libro

“Goya – Storia, vita e opere di un artista totale” di Marco Di Capua

Lunedì 23 giugno 2025 – ore 11.30

Accademia di Belle Arti di Napoli

Via Santa Maria di Costantinopoli 107 – Napoli