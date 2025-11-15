Gulf of Naples Independent Film Festival, torna la rassegna di cinema indipendente

- pubblicità -

Torna il Gulf of Naples Independent Film Festival, l’appuntamento dedicato alla creatività libera e alle produzioni fuori dai circuiti tradizionali.

Dal 17 al 20 Novembre Napoli accoglierà registi, attori e professionisti del settore provenienti da oltre 10 paesi, con un programma di proiezioni, incontri e anteprime che metteranno al centro la forza dell’autorialità e anche della sperimentazione.

Giunto alla sua 11ª edizione, il Festival si conferma tra i più dinamici spazi di confronto per il cinema d’autore contemporaneo. Oltre 40 i titoli in selezione ufficiale, tra lungometraggi, documentari e corti.

La giuria internazionale, composta da registi, attori, scrittori e produttori, assegnerà i premi principali: Miglior film, Miglior documentario, Miglior corto, Migliore sceneggiatura.

«Il nostro obiettivo è offrire una piattaforma dove indipendenza significhi libertà di linguaggio e di visione», afferma il Direttore artistico del Festival, Umberto Santacroce.

«In un’epoca di grandi trasformazioni, il cinema indipendente continua a raccontare la realtà con sguardi unici e coraggiosi», dichiara il Coordinatore del Festival, Vittorio Adinolfi.

Come ogni anno, una mostra di manifesti cinematografici d’epoca accompagnerà il Festival, con materiale proveniente dalla collezione di Alberto e Sara Bruno. Il tema della mostra di quest’anno è: Il Cinema Fantastico degli anni ’50 -‘70.

Le proiezioni si terranno il 17 e 18 Novembre presso il Cinema Materdei, con ingresso gratuito. La mostra è visitabile dal 19 Novembre presso l’Auditorium Porta del Parco.

La Cerimonia di Premiazione, presentata da Mariagrazia Paturzo, si terrà il giorno 20 Novembre, sempre presso l’Auditorium Porta del Parco. Sono previste le esibizioni canore del “Duo Aurea Vox”, col soprano Giulia Lepore e la musicista Antonia Agresti, e l’esibizione di danza del “4 Ballet”, con Maria Rosaria Santacroce, Lucilla Cavaliere, Carlotta Pezzullo e Sofia Sarnelli.

Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili sui canali social del Festival e sul sito ufficiale: https://www.gulfofnaplesfilmfestival.com/

Sedi del Festival:

Cinema Materdei – Calata Fontanelle 3 – Napoli

Auditorium Porta del Parco – Via Diocleziano 343 – Napoli