Ham Gourmet, il Made in Italy del gusto protagonista alla festa dell’Independence Day USA

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La festa dell’Independence Day organizzata il 3 luglio dall’Ambasciata americana a Roma è stata una cornice prestigiosa per raccontare il dialogo tra Stati Uniti e Italia anche attraverso il cibo. Tra le realtà protagoniste, Ham Gourmet Srl ha portato la propria idea di eccellenza gastronomica: prodotti gourmet, materie prime selezionate, gusto autentico e una forte identità Made in Italy. Per Salvatore Russo, Ceo di Ham Gourmet Srl, l’esperienza all’Ambasciata non è stata soltanto una collaborazione importante, ma l’occasione per valorizzare un’azienda italiana capace di trasformare il food contemporaneo in un prodotto curato, buono e riconoscibile.

Cosa ha rappresentato per Ham Gourmet essere presente alla festa dell’Independence Day dell’Ambasciata americana e anche nei vari consolati coma Milano, Napoli e Santa Sede? È stato un momento di grande orgoglio. Essere scelti in un contesto così autorevole significa vedere riconosciuto il lavoro che portiamo avanti ogni giorno. Abbiamo portato la nostra idea di gusto italiano in una serata internazionale, mostrando che il Made in Italy sa parlare a tutti quando è fatto di qualità, cura e autenticità, anche quando un prodotto “poco italiano” come l’Hamburger può portare la firma del Made In Italy. Qual è il valore principale dei prodotti Ham Gourmet? Il valore principale è la differenziazione , siamo da oltre 15 anni gli unici sul mercato della ristorazione a produrre Hamburger di razza. Ci siamo distinti e continuiamo a forlo non solo per la bontà costruita con metodo: materie prime selezionate, attenzione agli abbinamenti, cura nella preparazione e rispetto dell’identità italiana. Ma anche per la scelta etica, con allevamenti al pascolo che oltre a garantire una carne di alta qualità, non inquinano. Ogni prodotto deve essere semplice da apprezzare, ma mai banale. Vogliamo offrire un’esperienza gourmet accessibile, elegante e riconoscibile, con una varietà di razze mai viste prima! Ham Gourmet viene spesso associata all’hamburger. È riduttivo raccontarla solo così? Sì, perché l’hamburger gourmet è certamente uno dei nostri prodotti più rappresentativi, ma Ham Gourmet è un progetto più ampio. Lavoriamo su una proposta food che valorizza ingredienti, ricette, ricerca e qualità. Non ci interessa vendere solo un prodotto: vogliamo costruire un’identità gastronomica italiana, moderna e di alto livello. Un vero e proprio progetto per ristoratori che guardano al futuro. Quanto conta il Made in Italy nel vostro percorso aziendale? Conta moltissimo. Per noi Made in Italy significa gusto, filiera, creatività e attenzione al dettaglio. È la capacità di partire da ingredienti buoni e trasformarli in qualcosa che racconti cultura, territorio e passione. Un modo di fare prodotti alimentari che cura ogni particolare tipico della nostra cultura culinaria di eccellenza. Anche in un contesto internazionale come quello dell’Ambasciata americana, il nostro obiettivo era far percepire questa differenza. E devo dire che c’è lo hanno riconosciuto! Dopo questa collaborazione, quale direzione vuole prendere Ham Gourmet Srl? Vogliamo continuare a crescere come realtà italiana del food gourmet, portando i nostri prodotti in eventi, partnership e occasioni di prestigio. La serata del 2 luglio ci ha confermato che la qualità italiana è apprezzata anche fuori dai contesti tradizionali. Ham Gourmet vuole essere un brand capace di unire gusto, ricerca e Made in Italy in ogni esperienza.