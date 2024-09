I 90 anni di Sophia Loren

- pubblicità -

Per il suo novantesimo compleanno, Sophia Loren ha deciso di festeggiare nella sua amata Roma.

“Amo questa città, dove tutto è iniziato. Sono arrivata a Roma con mia madre quando avevo quindici anni e ho cominciato a lavorare come comparsa. È stata una scelta che ha cambiato il corso della mia vita”, confida la celebre attrice. Questo legame speciale con la Capitale l’ha portata a voler celebrare questa tappa importante della sua vita proprio qui, circondata dai suoi affetti più cari. Il giorno del suo compleanno, infatti, Roma accoglie i suoi figli Edoardo e Carlo Ponti, le nuore e i quattro nipoti.

La riunione familiare non sarebbe completa senza la presenza della sorella di Sophia, Maria Scicolone, e delle nipoti Alessandra ed Elisabetta Mussolini.

Quest’occasione intima e speciale vede tutta la famiglia radunata per celebrare la straordinaria carriera e la vita della famosa attrice. La celebrazione dei 90 anni della Loren non si limita però alla sola sfera familiare. Anche il ministero della Cultura, insieme a Cinecittà e all’Archivio Luce, ha organizzato un evento esclusivo privato al The Space Cinema Moderno di Roma.

Durante la serata, l’attrice, una delle più amate e riconosciute in tutto il mondo, riceverà un riconoscimento prestigioso e senza precedenti a lei dedicato.

Saranno presenti per conferirlo il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni e Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà. La serata vedrà anche interventi di amici e colleghi dell’artista giunti da tutte le parti del mondo, sottolineando così l’importanza e l’influenza di Sophia Loren nel panorama cinematografico internazionale. Questo evento è parte di una serie di iniziative organizzate da Cinecittà per celebrare il novantesimo compleanno dell’attrice. Tra queste iniziative, vi sono eventi di portata internazionale come quelli previsti al Lincoln Center di New York e presso il Museo Academy di Los Angeles, il cui omaggio è in programma per novembre. Queste celebrazioni non solo rendono onore alla straordinaria carriera di Sophia Loren ma consolidano ulteriormente la sua eredità nel mondo del cinema.

“Rivolgo a Sophia Loren i miei migliori auguri di buon compleanno. È un piacere ricordare questo giorno speciale per una icona di stile e una mirabile esponente dell’arte cinematografica italiana nel mondo. Grazie per la passione che ha infuso e trasmesso nella sua opera e per l’eleganza con cui ha rappresentato il nostro Paese”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.