I Borbone e l’arte, incontro venerdì 11

In data 11 settembre 2025, presso la Casina Vanvitelliana a Bacoli, dalle ore 17.00, si terrà un evento per dare nuova luce alla dinastia dei Borbone di Napoli grazie alla presentazione del Volume di pregio “I BORBONE: L’ARTE CHE RACCONTA LA STORIA” edito da Patrimoni d’Arte.

La Casa Editrice Patrimoni d’Arte dedica ai Borbone un volume dall’inedito respiro editoriale. Non una semplice storiografia, ma un libro d’artista che ripercorre, grazie ad un’iconografia suggestiva ed emozionale, la Storia del Sud Italia e della dinastia Borbonica, tra politica, opere pubbliche, impegno sociale e recupero e salvaguardia dell’Arte.

Quest’opera propone un nuovo modo di raccontare la Storia per immagini, una prospettiva tanto inusuale quanto affascinante che tramanderà anche alle generazioni future di come i Borbone abbiano portato al territorio del Sud Italia innovazione e progresso e siano riusciti a costituire uno Stato indipendente illuminato e all’avanguardia.

Il volume sarà presentato presso la Casina Vanvitelliana, elegante architettura settecentesca realizzata, per volere dei Borbone, dai Vanvitelli. L’evento permetterà di scoprire nuovi ed interessanti aspetti della storia borbonica grazie anche alla capacità comunicativa dell’arte.

Come ospite d’onore il dott. Gaetano Damiano, già funzionario dell’archivio storico di Napoli, che ha collaborato alla stesura del volume con importanti contributi. Presente sarà anche l’artista Maurizio Carnevali, pittore e scultore calabrese, che ha realizzato gli acquerelli e le calcografie del volume. All’evento prenderà parte anche il Presidente della Patrimoni d’Arte, il Dott. Peter Masi.

La manifestazione è gratuita e aperta al pubblico e nasce con l’ intento di avvicinare la comunità alla riscoperta di un patrimonio storico come quello borbonico spesso trascurato, ma che costituisce una fondamentale e ricca eredità artistica e culturale.