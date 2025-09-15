I Borbone: l’Arte che racconta la Storia, successo per l’evento di Bacoli

- pubblicità -

Si è tenuto giovedì 11 settembre, presso la prestigiosa Sala dell’Ostrichina nel Real Parco del Fusaro a Bacoli, l’attesa presentazione del progetto “I Borbone : l’Arte che racconta la Storia”, evento ideato e promosso da Patrimoni d’Arte con il patrocinio del Comune di Bacoli e la collaborazione del Centro Ittico Campano.

La manifestazione ha riscosso un grande successo di pubblico, che si è scoperto curioso e interessato a riscoprire la storia dei Borbone attraverso il linguaggio potente e suggestivo dell’arte.

Ad aprire l’incontro è stato il dott. Peter Masi, presidente di Patrimoni d’Arte, che ha illustrato il valore culturale e divulgativo del progetto, pensato per avvicinare le nuove generazioni alla storia attraverso una narrazione visiva coinvolgente e innovativa. Masi ha sottolineato come “il racconto iconografico si allontana dalle letture più ideologiche per riscoprire i valori autentici della dinastia borbonica”.

Particolarmente significativo l’intervento del dott. Gaetano Damiano, già funzionario dell’Archivio di Stato di Napoli, che ha saputo intrecciare storia e arte regalandoci un racconto ricco di note storiche e familiari suscitando grande interesse tra i presenti.

Tra gli interventi più apprezzati, anche quello dell’artista Maurizio Carnevali, autore delle opere contenute nel volume, che ha raccontato il proprio approccio alla figura dei Borbone, rivelando il dietro le quinte del processo creativo e l’entusiasmo della riscoperta di una parte così importante della storia del Sud Italia.

La manifestazione ha potuto fregiarsi anche della presenza del Presidente del Centro Ittico Campano, dott. Sergio Cosentini, che ha espresso pieno apprezzamento per l’iniziativa, riconoscendone l’importanza nella valorizzazione culturale del territorio e nella riscoperta delle radici storiche locali.

Il progetto “I Borbone: L’Arte che racconta la Storia” rappresenta un’occasione unica per riflettere sull’eredità della dinastia borbonica e sul suo impatto nel Mezzogiorno, attraverso un percorso artistico che unisce ricerca, emozione e divulgazione.

Maggiori informazioni, approfondimenti storici e contenuti multimediali sul progetto sono disponibili sul sito ufficiale di Patrimoni d’Arte:

www.patrimonidarte.com