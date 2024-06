I comici napoletani su Comedy Central, stasera Francesco Arienzo, martedì 25 Barbara Foria

I prossimi appuntamenti di Comedy Central Presents – in onda ogni martedì dalle 21.00 su Comedy Central (canale 129 di Sky e in streaming su NOW), il canale di Paramount dedicato all’intrattenimento e alla comicità – vedono salire sul palco del Blue Note due popolarissimi rappresentati della comicità made in Naples: Francesco Arienzo e Barbara Foria. Dal giorno successivo le rispettive puntate sono anche disponibile su Paramount+.

Nell’episodio di Comedy Central Presents in onda martedì 18 giugno il protagonista è Francesco Arienzo che, nel suo monologo, racconta di quanto sia orgoglioso della sua cintura nera in codardia e di come non sia ancora capace di avere una risposta pronta quando serve. È lo spettacolo di un uomo serenamente inadeguato che grazie alle sue frustrazioni, alle sue debolezze e ai suoi fallimenti, non si è mai sentito meglio di così.

La settimana successiva, martedì 25 giugno, sempre in prima serata, è la volta della comicità di Barbara Foria, regina degli storici teatri italiani dedicati alla risata.

Attrice, conduttrice televisiva e comica, si fa conoscere rapidamente nel panorama comedy italiano grazie ai suoi monologhi irreverenti con i quali viene subito apprezzata dal pubblico mainstream. Con la sua energia vulcanica e calorosa, tipica della sua amata Napoli, Barbara Foria è pronta a conquistare gli spettatori di Comedy Central Presents.

Questa stagione vede otto appuntamenti imperdibili registrati al Blue Note di Milano con un cast di comici che accontenta tutti con nuovi monologhi rigorosamente inediti, per risate di qualità e in quantità.

Nel corso delle puntate, oltre a Francesco Arienzo e Barbara Foria si sono esibiti anche Paolo Cevoli, Laura Formenti, Francesco Fanucchi, Martina Catuzzi, I Terconauti e Giovanni Cacioppo.

Da anni Comedy Central Presents porta sul palco i talenti più apprezzati della comicità italiana garantendo agli artisti uno spazio unico e inclusivo dove il talento può esprimersi libero da stereotipi e pregiudizi. Un luogo in cui ogni comico può esprimersi autenticamente e portare avanti il proprio stile senza timore, offrendo così al pubblico un’esperienza di comicità autentica e genuina.

