I Corecom alla Festa della Polizia

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Si conferma il ruolo centrale svolto dai Comitati Regionali per le Comunicazioni in materia di educazione digitale e tutela dei minori in rete. Il Corecom, nelle rappresentanze territoriali, ospite venerdì 10 aprile, alla 174esima Giornata celebrativa della Polizia di Stato.

Carola Barbato, Coordinatrice Nazionale Corecom, ha animato il dibattito nel duplice ruolo di giornalista-moderatrice e Presidente Corecom Campania, guidando l’approfondimento dedicato alla tutela dei minori nello spazio digitale.

Nell’area Pagoda di Piazza del Popolo, a confronto, autorevoli esponenti del mondo istituzionale, sociale, scientifico, culturale: G. Costanzo, Capo Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri; E. Caffo, Presidente e fondatore Fondazione Sos Il Telefono Azzurro ETS; C. Grassi, Federazione Italiana Medici Pediatri; G. Imparato, attore e regista.

Padrona di casa, Maria Rosaria Romano, Primo Dirigente della Polizia di Stato e Direttore Seconda Divisione Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica.

Momento d’impatto emotivo, la testimonianza dei coniugi Cascone, genitori di Alessandro, vittima di cyberbullismo.

Nel corso del suo intervento Carola Barbato, Coordinatrice Corecom, ha sottolineato il valore strategico della cooperazione, l’importanza strategica di far rete.

Sostanziali le alleanze per azioni sempre più incisive utili al contrasto dei fenomeni degenerativi della rete. Ha inoltre evidenziato lo stretto legame che da tre anni stringe i Comitati Regionali per le Comunicazioni alla Polizia Cibernetica. Sinergia supportata in molti ambiti regionali, tra tutti il Corecom della Campania, dalla stipula rinnovata di un efficace Protocollo d’Intesa. Una sinergia istituzionale, presidio centrale per il contrasto alla dilagante violenza digitale.