I Lions Club Capri consegnano il premio di Eccellenza del Territorio al prof. Giorgio Ventre

Grande partecipazione e sentita emozione hanno contraddistinto l’evento di premiazione organizzato dai Lions Club del Distretto 108 YA, volto a celebrare le eccellenze del territorio nel campo delle arti e delle professioni. Nella splendida cornice della Sala dei Baroni al Maschio Angioino, simbolo della storia e della cultura partenopea, si è svolta una cerimonia che ha unito spirito di servizio e riconoscimento del merito, valorizzando l’impegno e il talento di figure di riferimento per la comunità.

La regia dell’evento è stata affidata a Hubert Bowinkel, la cui organizzazione ha contribuito alla riuscita impeccabile della serata. Tra gli ospiti istituzionali, l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli, Chiara Marciani, ha espresso gratitudine per l’operato dei Lions, sottolineando l’importanza di una collaborazione sempre più sinergica tra associazionismo e istituzioni. «Ringraziamento ai Lions per la loro attività costante e continua a favore delle persone che possono essere in un momento di difficoltà – ha affermato l’Assessore –. Ci auguriamo che la collaborazione con le istituzioni possa essere sempre più stretta e continua. Valorizzare le eccellenze in questo percorso è importante non solo perché possano essere di esempio per la nostra città e altrove, ma anche perché possono essere di stimolo per le nuove generazioni».

Tra le personalità premiate, il Club Lions Capri ha conferito un riconoscimento al prof. Giorgio Ventre, ordinario di Sistemi per l’Elaborazione delle Informazioni presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e ideatore della Apple Developer Academy, consegnato dal presidente del club, dott. Carlo Russo.

«La caratterizzazione che vogliamo dare noi Lions è certamente quella di sostenere i più bisognosi – ha dichiarato Russo – ma oggi i Lions 5.0 vogliono anche essere accanto a chi rappresenta un’eccellenza, perché sono parte attiva di un territorio in continuo movimento e meritano supporto, come ingranaggi preziosi di un sistema complesso». Forte l’emozione del prof. Ventre nel ricevere il premio:

«È sempre bello ricevere un riconoscimento per il lavoro profuso, ma questo premio ha per me un valore affettivo speciale, perché legato a mio padre, che ha creduto profondamente nell’associazionismo e nel lionismo, di cui è stato presidente e Governatore. È stato per me un esempio importante».

Per l’occasione il socio del club Alessandro Di Palma ha consegnato il premio al dott Giuseppe Tarro Ciccarelli insignito del premio di Eccellenza dal Club Lions Capri nell’edizione 2024.

A sottolineare il valore etico e sociale del lionismo, è intervenuto anche il Governatore del Distretto 108 YA, Tommaso Di Napoli, che ha così spiegato lo spirito che anima l’associazione: «Il lionismo è un’associazione di persone che nella loro vita sono dei leader, che giunti al culmine dei propri percorsi personali e professionali, sentono l’urgenza morale di restituire ciò che hanno ricevuto. Non è solo un atto di donazione, ma un percorso di crescita personale e di profonda umanità. Aiutare l’altro significa aiutare anche se stessi a diventare migliori».