I Misteri di Napoli, gran finale al Cavone

Si conclude con un tour alla scoperta del Cavone il programma de I Misteri di Napoli, con otto percorsi di visite guidate nei segreti della città proposti nell’ambito della rassegna Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni, ideata e promossa dall’assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli e finanziata nell’ambito dell’accordo per la Coesione della Regione Campania.

Quattro visite guidate, a cura della fondazione Il Canto di Virgilio, sono in programma venerdì 26 dicembre e sabato 27 dicembre alle 10 e domenica 28 dicembre alle 9:30 e alle 11:30, con incontro nella piazzetta Saverio Correra. L’ottavo e ultimo tour della rassegna è arricchito da due appuntamenti speciali con la partecipazione di Maurizio De Giovanni.

“Siamo orgogliosi del gran finale nel cuore pulsante e meno noto della nostra città: il Cavone. Questo ciclo di visite guidate – sottolinea l’assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato – ha rappresentato un atto d’amore verso la Napoli più autentica, abbiamo voluto accendere una luce su quegli angoli meno noti, e in questo appuntamento cittadini e turisti potranno respirare l’atmosfera dell’Ottocento napoletano tra fondaci e costoni tufacei. In più, ci aspettano gli eventi con Maurizio De Giovanni, che stanno appassionando centinaia di persone”.

Il tour consentirà ai partecipanti di visitare quello che è forse il cuore più nascosto di Napoli, tra l’Infrascata, Limpiano e Pontecorvo, dove scorre una delle vene d’acqua sotterranee della città: il Cavone. Qui, tra fondaci, costoni e vecchie case militari d’epoca spagnola, si respira l’atmosfera di una Napoli ottocentesca intatta, che il Risanamento non ha mai cancellato. Il percorso conduce tra i fondaci di Santa Monica, Ragno e San Potito, e gli ambienti di Palazzo Diaz, alla scoperta di una topografia dimenticata.

Sabato 27 dicembre, dalle 19, due incontri speciali con Maurizio De Giovanni nel Teatro Bolivar. Si parte da Il mistero e il sacro dell’amore, un dialogo tra lo scrittore e il critico musicale e divulgatore scientifico Stefano Valanzuolo sul sentimento più universale e insondabile, indagato nelle sue dimensioni sacre, misteriose e quotidiane. A seguire lo spettacolo di teatro musicale L’antico amore di e con Maurizio De Giovanni, con Marianita Carfora, Alfredo Mundo, Alessio Sica, Marco Zurzolo, Rocco Zaccagnino. Regia di Annamaria Russo.

Due imperdibili concerti chiuderanno il festival Natale d’Emozioni della fondazione Il Canto di Virgilio.

Venerdì 26 dicembre, alle 20, nella Chiesa di Sant’Anna alle Paludi, è in programma Ch’io moro mirando a te, di e con Raffaello Converso e con Franco Ponzo, Leonardo Massa, Christian Di Fiore. Martedì 30 dicembre, alle 12, il gran finale con La spiritualità vocale del ‘700 napoletano, nella Sala Scarlatti del conservatorio di musica San Pietro a Majella di Napoli, un concerto che celebra l’anima mistica e teatrale della scuola partenopea, con le giovani voci del conservatorio di Napoli.