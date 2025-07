I Venerdì di Ercolano biglietti acquistabili anche in biglietteria

- pubblicità -

Affrettati a prenotare il tuo biglietto per l’evento serale de I Venerdì di Ercolano al Parco Archeologico di Ercolano: un’occasione unica in cui il Parco, avvolto da una suggestiva illuminazione, si trasforma in un palcoscenico diffuso tra domus, strade e botteghe

dell’antica città, animato da performance artistiche di teatro, danza e musica dal vivo.

Un’esperienza immersiva sotto il cielo stellato, pensata per coinvolgere il pubblico in un dialogo tra storia e linguaggi contemporanei.

L’edizione 2025 permette una visita libera e interattiva del sito, dando la possibilità al pubblico, nell’arco di un’ora e mezza, di muoversi in libertà lungo un itinerario illuminato, arricchito da contenuti digitali e postazioni performative.

Ercolano Digitale, scaricabile in loco, è possibile accedere a contenuti multimediali e approfondimenti dedicati all Grazie all’app gratuita, scaricabile in loco, è possibile accedere a contenuti multimediali e approfondimenti dedicati all a rassegna, creando un percorso interattivo che integra perfettamente la visita fisica con la dimensione narrativa e sensoriale.

INFO E BIGLIETTI

I biglietti sono acquistabili online, selezionando una delle due fasce orarie d’ingresso: 20:00 e 22:00 e ora anche p resso la biglietteria del Parco fino alle ore 18,00 del giorno dell’evento.