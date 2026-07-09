I Venerdì di Ercolano, domani il secondo appuntamento

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Le sere d’estate a Ercolano si accendono di luce, musica e parole antiche. Dopo il debutto del 3 luglio, prosegue “I Venerdì di Ercolano”, la rassegna giunta alla sua nona edizione che, ogni venerdì fino al 7 agosto, trasforma il Parco Archeologico in un palcoscenico a cielo aperto tra le rovine dell’antica città, sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
Un’occasione imperdibile per vivere una serata diversa dal solito, tra i vicoli illuminati di una città che ha duemila anni e non li dimostra.
La fascia serale scelta per la rassegna — dalle 20:00 a mezzanotte — regala ai visitatori il momento più piacevole della giornata per una passeggiata all’aperto: la luce calda del tramonto e le atmosfere sospese delle domus di Ercolano, illuminate ad arte per l’occasione, compongono uno scenario che più che una visita è un’esperienza da vivere con tutti i sensi.
Amore e Guerra
Il filo conduttore dell’edizione 2026, Amore e Guerra, attraversa sette performance site-specific distribuite nei diversi ambienti del sito archeologico. Il pubblico potrà muoversi liberamente lungo un percorso illuminato, incontrando di volta in volta gli spettacoli, ciascuno ripetuto ciclicamente durante la serata: un’esperienza libera e immersiva, adatta a chi desidera scoprire l’archeologia in una veste inedita.
«Con “I Venerdì di Ercolano” il Parco rinnova il proprio impegno nel rendere il patrimonio archeologico uno spazio vivo, aperto al dialogo con i linguaggi del presente. L’antica città diventa luogo di incontro tra memoria e creatività».
— Federica Colaiacomo, Direttrice del Parco Archeologico di Ercolano
Perché non perdersela
- Un’esperienza serale all’aperto, tra vicoli e domus millenarie illuminati ad arte: un’atmosfera sospesa, dentro uno scenario UNESCO senza eguali.
- Sette performance originali di teatro, danza e musica dal vivo, firmate da compagnie e artisti di rilievo.
- Un percorso libero e immersivo: ogni visitatore costruisce il proprio itinerario tra arte e archeologia.
- Posti limitati a 600 visitatori per turno: prenotazione online consigliata con anticipo.
Le prossime date
La rassegna prosegue nelle serate di venerdì 10, 17, 24 e 31 luglio e venerdì 7 agosto 2026, con un’ulteriore data speciale sabato 26 settembre 2026, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.
Informazioni pratiche e biglietti
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Orari
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Dalle 20:00 alle 24:00, in due turni (20:00–21:30 e 22:00–23:30)
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Ingressi
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Corso Resina 187 e Via dei Papiri Ercolanesi 19
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Biglietto intero
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€ 10,00
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Biglietto ridotto
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€ 5,00 (18-25 anni non compiuti, cittadini UE)
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Gratuito
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Minorenni, disabili e accompagnatori (prenotazione obbligatoria)
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Acquisto
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Online su www.ercolano.coopculture.it o al call center +39 081 0106490 (lun–sab 9:00–17:00, festivi esclusi)
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Consigli
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Scarpe basse e comode, repellente per insetti: per godersi al meglio la serata all’aperto
Una serata a Ercolano, tra le luci soffuse delle antiche domus e le note della musica dal vivo, è il modo migliore per riscoprire il fascino della città sepolta dal Vesuvio in una veste del tutto inedita.
I biglietti sono disponibili online: si consiglia di prenotare con anticipo, vista la disponibilità limitata di posti per ciascun turno.
Per ulteriori informazioni sul programma e sulle modalità di prenotazione: www.ercolano.coopculture.it — +39 081 0106490.
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