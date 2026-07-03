I venerdì di Ercolano, si parte

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Prende il via venerdì 3 luglio 2026 I Venerdì di Ercolano, la rassegna di teatro, danza, musica dal vivo e illuminazione artistica che, per la sua nona edizione, trasforma il Parco Archeologico di Ercolano in un palcoscenico a cielo aperto tra le rovine dell’antica città, sito patrimonio UNESCO.

Il pubblico potrà attraversare il sito archeologico illuminato per l’occasione e assistere alle performance che animeranno l’intera stagione estiva.

Amore e guerra

Il filo conduttore dell’edizione 2026 è Amore e Guerra: un tema che esplora il legame profondo tra eros e polemos attraverso sette performance artistiche — due di teatro, tre di danza e due di musica — distribuite lungo i diversi punti del sito.

Da Lucrezio, che nel De rerum natura descrive il rapporto amoroso richiamando la guerra, a Kleist, che nella Pentesilea collega “baci” e “morsi”, fino a Tucidide, che definisce eros la passione “amorosa” degli Ateniesi per la conquista della Sicilia: amore e guerra sono passioni che sconvolgono e trasformano l’uomo fin dalla sua comparsa sulla terra.

A dare corpo a questo racconto saranno compagnie e artisti di teatro, danza e musica, che animeranno con le loro performance site-specific i diversi ambienti del Parco, intrecciando i linguaggi della scena contemporanea con la suggestione dei luoghi archeologici.

Federica Colaiacomo, Direttrice del Parco Archeologico di Ercolano

«Con “I Venerdì di Ercolano” il Parco rinnova il proprio impegno nel rendere il patrimonio archeologico uno spazio vivo, aperto al dialogo con i linguaggi del presente. L’antica città diventa luogo di incontro tra memoria e creatività. Il tema di quest’anno, “Amore e Guerra”, invita a riflettere sulla complessità dell’esperienza umana attraverso il potere evocativo dell’arte, in un contesto unico al mondo come quello di Ercolano».

Il calendario della rassegna

I Venerdì di Ercolano si apre al pubblico venerdì 3 luglio e prosegue nelle serate di venerdì 10, 17, 24 e 31 luglio e venerdì 7 agosto, con un’ulteriore data sabato 26 settembre 2026.

Orari e modalità di accesso

Nelle serate della rassegna il Parco sarà accessibile dalle ore 20:00 alle ore 24:00, con ingressi da Corso Resina 187 e da Via dei Papiri Ercolanesi 19. La bigliettazione è online, con un massimo di 600 visitatori per fascia oraria, suddivisi in due turni:

Primo turno: ore 20:00 – 21:30 — uscita entro le 21:30, deflusso completo entro le 22:00

Secondo turno: ore 22:00 – 23:30 — uscita entro le 23:30, deflusso completo entro le 24:00

Le informazioni di dettaglio sul programma e le modalità di prenotazione sono disponibili attraverso i canali ufficiali del Parco Archeologico di Ercolano.