Il Binario Narrante miete riconoscimenti

Ha conquistato la stazione EAV di Piazza Garibaldi di Napoli la Christmas Experience 30 Plus del Premio Penisola Sorrentina, edizione speciale per il Trentennale del premio.
Il riconoscimento è dedicato alle produzioni culturali e cinematografiche sostenute dalla Città Metropolitana di Napoli che, durante le festività natalizie, hanno trasformato uno dei principali snodi della mobilità campana in un luogo di racconto, identità e partecipazione.
Cuore dell’iniziativa l’installazione “Il Binario Narrante”, ideata dal patron Mario Esposito, pensata per valorizzare il dialogo tra cinema, memoria e patrimonio archivistico attraverso l’Archivio Storico del Banco di Napoli, partner di rilievo del Premio.
Un legame autentico, che affonda anche nella storia del grande schermo: proprio negli spazi dell’Archivio furono girate alcune scene del film “Maccheroni”, con Marcello Mastroianni e Jack Lemmon.
L’allestimento, commissionato dalla Fondazione Banco di Napoli e da ilCartastorie – Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, è stato concepito come un ideale piano sequenza in tre scene.
Un percorso immersivo e accessibile, arricchito da QR code, fotografie storiche, ritratti dei vertici istituzionali, Marcello D’Aponte, Orazio Abbamonte, Ciro Castaldo – e messaggi ispirazionali dedicati a cultura e identità. Il progetto grafico è stato firmato Exibarte Comunicazione, con la consulenza specialistica di Sergio Riolo per ilCartastorie.
Il Binario Narrante si è affermato come un benvenuto culturale a Napoli, in un periodo come quello natalizio che ha visto la banchina attraversata ogni giorno da centinaia di migliaia di persone, tra turisti e visitatori.
Chi vorrà potrà ora proseguire il viaggio nella sede dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, in via dei Tribunali.
