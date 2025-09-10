Il Camilleri politico, giovedì 11 in Feltrinelli

- pubblicità -

Per celebrare il centenario della nascita di Andrea Camilleri, l’11 settembre la Libreria Feltrinelli di piazza dei Martiri presenta un evento dedicato alla memoria e all’impegno culturale dello scrittore siciliano. Alle ore 18.00 Paolo Flores d’Arcais e Roberto Andò introdurranno Compagno Camilleri. Poesie incivili e altri scritti militanti (MicroMega), un ritratto autentico di Camilleri intellettuale militante, voce critica e protagonista del dibattito pubblico italiano. Modera l’incontro Ilaria Urbani. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Nel centenario della nascita MicroMega rende il proprio omaggio ad Andrea Camilleri offrendo ai lettori i testi, i discorsi, gli appelli da Camilleri vergati, pronunciati o fatti propri negli ultimi 20 anni della sua vita: uno spaccato della storia del nostro paese e dell’impegno di un uomo che non ha mancato di intervenire nel dibattito pubblico, con l’integrità che caratterizza i veri intellettuali, spendendo e mettendo a rischio la sua popolarità per cause che andavano contro lo spirito dei tempi. Una pubblicazione per onorarne il ricordo e per tenere nei nostri scaffali gli insegnamenti di uno tra i più grandi scrittori italiani a cavallo degli ultimi due secoli, l’ultimo grande intellettuale impegnato che abbia avuto il nostro paese.