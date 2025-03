“Il Canto di un Regno”: un viaggio nella magia della canzone napoletana

- pubblicità -

Un percorso “narrativo-musicale” alla scoperta delle radici e delle evoluzioni della canzone napoletana, con la partecipazione straordinaria di Peppe Vessicchio, direttore d’orchestra e compositore, e Raffaele Di Mauro, musicologo e docente di Storia della musica.

“Il Canto di un Regno – Forme, vocalità e tipicità musicali della canzone napoletana” è un progetto che si propone di esplorare il ricco patrimonio musicale di Napoli, città “cantante” per eccellenza e crocevia di culture. Attraverso 8 incontri, il pubblico sarà guidato in un viaggio attraverso i secoli, dalle villanelle cinquecentesche ai successi dei festival moderni, scoprendo le matrici “colte” e “popolari” che hanno dato vita a questo genere unico.

Ogni incontro sarà un’occasione per approfondire un tema specifico, con la partecipazione di ospiti d’eccezione: Gianni Lamagna (canto) e Maurizio Pica (chitarra); Pasquale Scialò (musicologo e compositore); Franco Castiglia (canto) e Maurizio Pica (chitarra); Antonio Sciotti (storico della canzone napoletana); Emanuela Loffredo (canto) e Maurizio Pica (chitarra); Serena Facci (etnomusicologa Università Tor Vergata); e un ospite a sorpresa per l’ultimo incontro. È possibile partecipare ai singoli incontri. Per ognuno di essi, saranno messe in palio due borse di studio.

“Il Canto di un Regno” non sarà solo un ciclo di lezioni, ma un vero e proprio spettacolo, con esecuzioni dal vivo, aneddoti storici e curiosità che renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente. “La canzone napoletana è un patrimonio inestimabile, un tesoro di melodie e storie che meritano di essere riscoperti e valorizzati – afferma Peppe Vessicchio -. Con questo progetto, vogliamo offrire al pubblico un’esperienza unica, un viaggio emozionante nel cuore della nostra tradizione musicale“. “Napoli è una città che canta, una città che respira musica – aggiunge Raffaele Di Mauro -. Attraverso l’analisi delle fonti, delle forme e delle vocalità, cercheremo di svelare i segreti di questo repertorio straordinario“.

L’iniziativa sarà presentata il 7 marzo alle ore 17 presso l’auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli. Il progetto è organizzato dal polo formativo Vincifactory, ente che offre un’ampia gamma di azioni formative: corsi di formazione artistica; seminari e masterclass tenuti da affermati professionisti nel campo delle arti performative e dello spettacolo; corsi autorizzati dalla Regione Campania (finanziati e autofinanziati), con Attestato di Qualifica valido in tutti i paesi della Comunità Europea, per la specializzazione e l’aggiornamento professionale in vari settori, dai servizi per la cura, la salute e il benessere della persona a quello economico, in particolare relativo al business/web marketing, passando per quello tecnologico, dell’informazione e della comunicazione.