Il “Carosello delle Ore” di Marianna Iozzino, da giovedì 14 alla Biblioteca Nazionale

Giovedì 14 marzo 2024, presso la Sala Bibliografia della Biblioteca Nazionale di Napoli, la pittrice di origini salernitane Marianna Iozzino inaugura la mostra “Carosello delle Ore”, aperta al pubblico con ingresso libero fino al prossimo 16 aprile 2024, con i saluti della Direttrice delegata Lucia Marinelli e gli interventi di Luigi D’Amato e Silvana Giannotta del Giardino Liberato di Materdei.

“Ci sono delle immagini nel manoscritto dell’XI secolo delle Metamorfosi di Ovidio – scrive l’artista – delle piccole mani che con un indice insolitamente lungo indicano qua e là delle frasi tra le pagine. Ciò che mi colpisce è come il disegno possa travalicare il tempo. Io qui, nel 2024, apro il libro, non leggo il latino, ma quel dito mi indica un punto, mi parla attraverso i secoli.”

Gli appunti e gli schizzi tracciati sui taccuini sono diventati sagome di carta, “corpi, carta viva, danzante” usciti dalle pagine del manoscritto custodito presso la sezione Manoscritti e Rari della Nazionale di Napoli, che diventano.

E lo stesso fanno gli animali, gli esseri ibridi e antropomorfi, gli omìni ricurvi che con l’alluce dei piedi puntano le lettere e tra il fantastico e l’onirico si muovono ai margini. “Credo – commenta la Iozzino – che il compito dell’artista sia muoversi ai bordi, come queste figure, per oltrepassare il tempo”.

Come il grande carosello del mondo, Marianna Iozzino presenta la mostra il “Carosello delle Ore“, dedicata al Giardino Liberato di Materdei per l’ospitalità gratuita, nata dalla sua permanenza a Napoli, un gioco di creature che di mostruoso hanno solo la forma e non la sostanza.

Biografia dell’artista

Marianna Iozzino (Nocera Inf.1988) vive a Varese, ma è da sempre legata a Napoli.

Diplomata in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera e in Conservazione e Restauro alla Supsi di Lugano, dal 2019 si dedica completamente all’arte, portando avanti la ricerca che dura da circa vent’anni di dialogo tra i suoi disegni, nati in piccolo nei taccuini, e la sua pittura, che si sviluppa in grandi tele con l’olio come medium d’eccezione.

Sue mostre personali sono Le Spezzate (2021) presso l’Atelier Zenith a Mendrisio (CH) e Inquiete Anatomie nella Piccola Galleria del Disegno di Cuvio (VA).

Tra le mostre collettive si segnalano le sedi di: Spazio Oberdan, Milano; Fondazione Gino e Gianna Macconi, Chiasso; Palazzo della Racchetta, Ferrara; Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia.

Partecipa a diverse residenze d’arte, tra cui Rd’A, Villa Greppi a Monticello Brianza nel 2022, e l’ultima, nei mesi di Febbraio e Marzo 2024, nel Giardino Liberato di Materdei a Napoli.

Mostra

Titolo: Carosello delle Ore

date: 14 marzo-16 aprile 2024

Luogo: Sala di Bibliografia

Inaugurazione: 14 marzo ore 17.00