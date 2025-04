Il caso Angela Celentano, ultimo appuntamento di Napoli Fermata Mistero

- pubblicità -

Scomparve una mattina di agosto di ventinove anni fa. Era l’una. O poco più. Aveva appena mangiato un’insalata di riso. E forse aveva ancora appetito.

Angela a papà, hai ancora fame? Vuoi un panino?

Silenzio.

Da quel momento non l’hanno vista più. Scomparsa. Nel nulla. Aveva tre anni, gli occhi neri come la notte, e un sorriso meraviglioso. Si chiamava Angela. Angela Celentano.

La sua storia, la sua incredibile sparizione, avvenuta sul Monte Faito il 10 agosto 1996, chiude la rassegna Napoli Fermata Mistero al Teatro Nuovo in Via Montecalvario 16, martedì 8 aprile 2025 alle 19. Ma l’ultima tappa del viaggio nel mondo del crime italiano, curato da Gialli.it, è anche l’occasione per ascoltare, dal vivo, la ricostruzione che di quella storia faranno due protagonisti: l’avvocato della famiglia Celentano, Luigi Ferrandino, e il Pm Raffaele Marino che da Procuratore di Torre Annunziata, seguì per anni il caso e in particolare la sua “pista messicana”.

La piccola Angela Celentano scomparve 29 anni fa e i familiari non hanno mai smesso di cercarla.

La ricostruzione di “Il caso di Angela Celentano” è di Ciro Sabatino che racconterà al pubblico le diverse ipotesi che negli anni ha seguito la famiglia fino ad oggi.

