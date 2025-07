Il Castello e la Capitale, tutti i sabati al Maschio Angioino

Il progetto si articola in un percorso, allestito all’interno del Castel Nuovo, con segnaletica esplicativa, ed un ciclo di conferenze unite a tour guidati che partono dal Castello verso luoghi della città che hanno una connessione, tematica e geografica, con il Castello stesso e con i protagonisti che durante i secoli lo hanno abitato.Ogni sabato, dal 2 agosto al 13 settembre (tranne il 16 agosto) alle ore 10:00 e alle ore 15:00, parteciperanno due gruppi da 30 persone circa.Dopo un breve percorso guidato all’interno di alcuni spazi di Castel Nuovo, vi sarà all’interno della Sala dei Baroni la conferenza di un esperto, che approfondirà una tematica legata alla storia della Città, strettamente interconnessa con quella di Castel Nuovo.Successivamente, i gruppi partiranno per i tour, accompagnati da guide turistiche abilitate.In collaborazione con la Biblioteca delle Donne e Associazione Dies Artis Semper.Narrazione e valorizzazione di figure femminili della storia napoletana spesso escluse dal racconto ufficiale, con reading, proiezioni e tavole rotonde.

3) Napoli Pitagorica: alla scoperta di Neapolis (27-28 settembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00).

Un itinerario a piedi nel Centro Antico, sito Unesco – la greca Neapolis – per riscoprire le origini elleniche della città, tra mito, arte e architettura.

4) Sancia d’Aragona, la regina napoletana che salvò i luoghi santi di Gerusalemme, dando origine al commissariato generale di Terra Santa (21 settembre ore 19:00 – 21:00) – Terrazza Belvedere dei giardini del Commissariato Generale di Terra Santa, via Capodimonte n. 24 – Napoli.

In collaborazione con l’associazione Dies Artis Semper e il Commissariato Generale di Terra Santa di Napoli.

Intervengono: fra Sergio Galdi d’Aragona ofm, Commissario Generale di Terra Santa, e Rosa Carillo Ambrosio, collaboratrice Osservatore Romano. Incontro al Belvedere del Commissariato di Terra Santa per raccontare il legame storico tra Napoli e la custodia francescana in Terra Santa.



5) La Biblioteca Fra Landolfo Caracciolo: visita guidata della mostra multimediale Palatucci e presentazione dell’applicazione ‘Tele Narranti’ (‎13 e 20 settembre).

Complesso San Lorenzo Maggiore, Via dei Tribunali n. 316 – Fascia oraria 16:00-20:00.

In collaborazione con la Fondazione San Bonaventura Il progetto prevede, per ciascuno dei giorni indicati, 4 turni di visita (16:00-17:00-18:00-19:00) per 20 persone per ogni turno, della durata di circa 50 minuti ognuna.

Visita guidata tra installazioni multimediali dedicate a Giovanni e Giuseppe Palatucci, e presentazione dell’app “Tele Narranti” in realtà aumentata.

6) Napoli SottoSopra: dalla sirena Parthenope a Demetra (11, 18 e 25 settembre).

Visite guidate con appuntamento presso l’ingresso inferiore dell’Ascensore di Monte Echia (via Santa Lucia, angolo via Chiatamone) – dalle 10:00 alle 12:00.

Le visite, a cura dei servizi educativi ANM, partiranno alle 10:00 presso l’ingresso inferiore dell’Ascensore di Monte Echia (via Santa Lucia, angolo via Chiatamone) e dureranno circa 120 minuti.

Per ogni giorno vi saranno due gruppi da 25 persone ciascuno, ognuno accompagnato da una guida.

Un affascinante percorso tra il sottosuolo e il mito femminile di Napoli, con partenza dall’Ascensore di Monte Echia fino alla stazione Chiaia della Linea 6.



7) Sacralità e bellezza: percorsi tra fede, arte e storia a Napoli (27 settembre).

Fascia oraria 9:30 – 13:00.

Partenza: Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone – Arrivo: Chiesa del Gesù Nuovo.

Realizzato in collaborazione con la Scuola di Alta Formazione in Arte e Teologia della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Sez. San Luigi.

Dalla luce al cuore.

Un itinerario barocco per i 2500 anni di Napoli, un viaggio spirituale e artistico, a piedi, dalla collina di Pizzofalcone al cuore della città.

Il percorso è pensato per un pubblico ampio: appassionati, studenti, cittadini, turisti, chiunque desideri lasciarsi sorprendere da uno sguardo nuovo sulla città, dove l’arte non è solo bellezza, ma anche annuncio, memoria e ricerca di senso.