Venerdì 15 novembre presso la Galleria d’arte “Llabbasc” (vico a San Pietro A Majella 6, Napoli), esordisce il format “Il Filo Rosso della Vita Poetica” di Moni Attanasio, un’esperienza unica nel suo genere in cui Attanasio, poeta performer e assistente sociale, guiderà il pubblico attraverso un’affascinante intervista per scoprire i momenti cruciali che hanno plasmato l’universo creativo di un autore. Ospite della prima puntata sarà Maria Pia Dell’Omo, in un percorso-confessione che alterna riflessioni, dialogo e letture interpretate.

L’autrice casertana, poeta performer diplomata in recitazione e studente di doppiaggio cinematografico, è tra le maggiori divulgatrici di poesia performativa in Campania ed è Presidente di Giuria e cofondatrice del Premio Internazionale “Luigi Vanvitelli”. Finalista presso diversi premi letterari, è ospite con le sue poesie e performance presso mostre, festival, happening. Conduce laboratori didattici sulla produzione poetica, la performance e il femminismo intersezionale in poesia.

“Si percorreranno gli snodi cruciali della vita poetica dell’artista Maria Pia Dell’Omo” rivela Moni Attanasio “dalla più tenera giovinezza fino ad arrivare ai giorni nostri. Momenti di vita che fanno da spartiacque nella vita della poeta, intersecandosi e generando poesia, invettiva artistica, arte gotica, collettivi poetici… foriera di idee generative.

Cercheremo di rendere tangibile l’invisibile filo rosso della vita poetica dell’ artista, cosí da permettere uno storytelling coerente fra passato e presente.

In questo progetto mi ispiro alla mia lunga esperienza, essendo coach di assistenti sociali in ben cinque regioni italiane, supervisora di equipe multiprofessionali, coordinatrice di sviluppo di comunità nella città di Bolzano: il potere della parola e delle narrazioni mi affascinano e così credo possa accadere al pubblico che accoglieremo felicemente.

Sarà infatti un incontro accogliente e familiare che mostrerà quanto potente sia l’anima artistica della poeta Maria Pia Dell’Omo” conclude Attanasio.

A partire dalle ore 19.30.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.