Il futuro delle gallerie d’arte, se ne discute al Madre

Il futuro delle gallerie d’arte italiane, le trasformazioni nel collezionismo e la relazione con le nuove generazioni, le alternative a disposizione dei musei pubblici per garantire la continuità delle collezioni, le politiche di sostegno per le gallerie più vulnerabili, l’autonomia crescente degli artisti nella gestione delle proprie opere, le criticità del nuovo Decreto Cultura e le prospettive dell’intero settore dell’arte italiano.

Sono questi alcuni degli argomenti che ITALICS – la rete istituzionale nata nel 2020 e che oggi coinvolge settantaquattro tra le principali gallerie di arte antica, moderna e contemporanea con sede in Italia – sceglie di affrontare il prossimo lunedì 24 febbraio 2025 in occasione della terza edizione del FORUM ITALICS, che approda per la prima volta a Napoli al museo Madre.

Realizzato quest’anno in collaborazione con Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee – museo Madre, il FORUM è un’importante occasione di confronto e riflessione sul sistema dell’arte. Un evento pensato per stimolare il dialogo sul ruolo delle gallerie come imprese culturali che riunisce esperti del settore per affrontare temi centrali nell’attuale panorama culturale: una giornata che rappresenta l’espressione concreta e operativa della volontà di ITALICS di promuovere collaborazioni e condividere esperienze tra coloro che hanno fatto dell’arte il loro mestiere.

La prima parte della giornata si svolge a porte chiuse per i galleristi associati.

Dalle 10.00 alle 13.00 i partecipanti sono chiamati a confrontarsi attorno a sei diversi tavoli di lavoro: IL RUOLO DI ITALICS: PIANO QUINQUENNALE, moderato da Andrea Cancellato, analizzerà il ruolo presente e futuro di ITALICS sottolineando l’importanza di un piano strategico per le gallerie d’arte italiane che punti su un modello di collaborazione attiva e progettuale; PANORAMA E LA SUA EVOLUZIONE, moderato da Agostino Riitano, prenderà in esame l’evoluzione, in un’ottica anche internazionale, di PANORAMA, il progetto che, dopo la quarta edizione del 2024, si è consolidato come uno strumento di valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale e artistico; IL COLLEZIONISMO TRA NUOVE TRASFORMAZIONI E NUOVE GENERAZIONI, moderato da Maurizio Morra Greco, si concentrerà sulle trasformazioni nel collezionismo, in particolare in relazione alle nuove generazioni di collezionisti e alle sfide legate alla globalizzazione e alle tendenze economiche; OLTRE LA CONSERVAZIONE: LA MISSIONE COLLEZIONISTICA DEI MUSEI ITALIANI, moderato da Eva Fabbris, esplorerà invece le alternative a disposizione dei musei pubblici, costretti a fare i conti con le difficoltà economiche che limitano inevitabilmente le possibilità di acquisizione, per garantire la continuità, la cura e la rilevanza delle loro collezioni; GARANTIRE E SUPPORTARE LE GALLERIE PIÙ FRAGILI: QUALI POLITICHE O AZIONI CONCRETE SI DOVREBBERO ATTIVARE?, moderato dal Alessandra Troncone, esaminerà poi le possibili politiche da promuovere per sostenere le gallerie più vulnerabili, anche in termini di riconoscimento e supporto economico; e, infine, l’ultimo tavolo GALLERIE – ARTISTI: LA RICERCA DI NUOVI EQUILIBRI, moderato da Andrea Abbamonte, approfondirà il mutato rapporto tra galleristi e artisti, con un focus sull’autonomia crescente degli artisti nella gestione delle proprie opere.

Nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 17:00, il FORUM ITALICS prosegue con la tavola rotonda dal titolo DECRETO CULTURA: PROSSIME AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE.

L’intero settore è attraversato da una grande agitazione e ha manifestato una forte preoccupazione per le recenti decisioni del Governo italiano in materia di IVA sul mercato dell’arte attese nell’ambito del Decreto Cultura recentemente approvato dalla Camera dei deputati.

Questo momento di confronto rappresenta per ITALICS un’importante occasione per discutere la scelta del Governo di non includere nel Decreto Cultura l’emendamento relativo alla riduzione dell’IVA, concepito per sfruttare l’opportunità offerta dalla direttiva (UE) 2022/54. Paesi come Francia e Germania hanno adottato misure favorevoli a sostegno del mercato dell’arte: pertanto la decisione del Governo solleva timori, laddove non si intervenga prontamente per eliminare il gap competitivo con gli altri paesi, considerando le gravi conseguenze economiche e culturali che questo avrebbe sul sistema dell’arte in Italia, mettendo a rischio il valore del suo patrimonio artistico e culturale, riconosciuto a livello internazionale.

Dalle 17.00 alle 18.00, la Direttrice Eva Fabbris condurrà i partecipanti al Forum in visita guidata al primo capitolo di Gli anni, un progetto che avvia un dialogo tra la collezione del Madre e alcune delle principali collezioni pubbliche e private, principalmente della città di Napoli.

Dalle 18.00 alle 19.00, il FORUM ITALICS apre le porte al pubblico per l’incontro CHE FUTURO PER IL SETTORE DELL’ARTE IN ITALIA? (ingresso libero fino a esaurimento posti).

Partecipano Alfonso Artiaco, gallerista e CdA ITALICS, Cesare Pietroiusti, artista (al museo Madre sono esposte le sue opere comprese nella serie 2020/2024 del progetto “…e molte alrew cose” dal titolo “Un desiderio in cinque parole” e “Il gioco della campana”, visitabili fino al 3 marzo), Angela Tecce, Presidente Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee – museo Madre, Pietro Vallone, CFO MASSIMODECARLO e consigliere ANGAMC, moderati da Renata Caragliano, critico d’arte e giornalista di Repubblica, che esaminano le implicazioni legate a un momento storico così significativo in cui vengono messe in discussione la competitività e le prospettive dell’intero sistema culturale italiano. Un sistema costituito da una fitta rete di professionisti fatta di musei, gallerie, artisti, artigiani e operatori specializzati che oggi sono chiamati a confrontarsi con sfide che ne determinano il futuro.

In qualità di main partner, Belmond conferma il suo supporto alle attività di ITALICS anche in occasione della terza edizione del Forum.



PROGRAMMA FORUM ITALICS 2025

10.00 – 13.00 | TAVOLI DI CONFRONTO

13.00 – 14.00 | CONDIVISIONE E RESTITUZIONE LAVORI

15.00 – 17.00 | TAVOLA ROTONDA DECRETO CULTURA: PROSSIME AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE

17.00 – 18.00 | VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA GLI ANNI. CAPITOLO 1 CON EVA FABBRIS

18.00 – 19.00 | INCONTRO APERTO AL PUBBLICO CHE FUTURO PER IL SETTORE DELL’ARTE IN ITALIA? CON ALFONSO ARTIACO, CESARE PIETROIUSTI, ANGELA TECCE E PIETRO VALLONE MODERATI DA RENATA CARAGLIANO