Il mimo russo Slava in visita al Museo di Pulcinella

Un gigante dello spettacolo mondiale in visita al Museo di Pulcinella!

Il mimo russo Vjačeslav Ivanovič Polunin, detto Slava, insieme a tutta la sua compagnia è stato ad Acerra per visitare il museo di Pulcinella e immergersi nelle origini della maschera. Slava è considerato uno dei più grandi mimi e clown al mondo. È il creatore degli spettacoli Asisyai-revue, Slava’s Snowshow, e Diabolo.

Durante la visita è stato accolto dal direttore del museo Tommaso Esposito, dagli esponenti del Centro di Cultura Acerra Nostra e dagli attori del Teatro Rostocco.

Per l’occasione l’attrice Francesca Caprio si è esibita in una spettacolare performance nei panni di Pulcinella, mentre Ferdinando Smaldone ha descritto la mimica delle maschere della Commedia dell’Arte.

In questi giorni, fino al 23 marzo, Slava sarà in scena al Teatro Bellini di Napoli proprio con il suo spettacolo più famoso: Slava’s Snowshow, un turbinio di azioni sceniche fra coriandoli, ragnatele, nebbia, palloni colorati e clown. Un viaggio magico, una festa continua che alterna gag esilaranti a liricità malinconica. Il suo è un teatro che nasce dai sogni e dalle fiabe e che spinge a sognare. Un evento imperdibile, per ritornare bambini e lasciarsi rapire dal sogno e delle emozioni.

Averlo ospitato e guidato nel Museo di Pulcinella è stato un momento emozionante ed eccezionale e rappresenta una dimostrazione di quanto importante sia la figura della maschera acerrana per la cultura teatrale mondiale.