Il mio lavoro, concorso fotografico

- pubblicità -

L’iniziativa, dedicata a esplorare il mondo del lavoro in tutte le sue sfaccettature, invita professionisti, appassionati e curiosi a raccontare, attraverso la forza dell’immagine, la bellezza, l’impegno e la creatività che il lavoro rappresenta. Che si tratti di un gesto artigianale, di una scena in fabbrica, di un’attività intellettuale o di un momento di lavoro collettivo, ogni fotografia è chiamata a esprimere l’anima di questo universo così vasto e affascinante.

Un concorso per tutti, senza barriere

Non serve essere fotografi professionisti per partecipare. Il concorso è aperto a chiunque desideri mettere in luce il proprio punto di vista sul lavoro, utilizzando qualsiasi dispositivo: smartphone, reflex o semplici macchine compatte. C’è tempo fino alle ore 12:00 del 30 Marzo 2025 per caricare le proprie opere attraverso il form disponibile sul sito del concorso:

https://ilmiolavoro.aclicaserta.net.

Grande novità di quest’anno: il pubblico avrà la possibilità di votare le foto direttamente sul sito del concorso, aggiungendo un tocco di interattività e coinvolgimento e ampliando così la platea di votanti precedentemente limitata ai soli utenti del social network Facebook..

Una giuria d’eccezione e una mostra itinerante

Le fotografie saranno valutate da una giuria di esperti provenienti dai settori sociale, culturale e imprenditoriale della provincia di Caserta. I giudici presteranno particolare attenzione alla qualità artistica, tecnica e narrativa delle opere, premiando quelle capaci di rappresentare al meglio l’essenza del lavoro.

Oltre ai riconoscimenti assegnati dalla giuria, un premio speciale del pubblico sarà attribuito all’opera che riceverà più voti sul sito del concorso.

Le immagini selezionate diventeranno protagoniste di una mostra itinerante che toccherà diverse sedi dei circoli Acli di Terra di Lavoro. La mostra offrirà anche l’opportunità di collaborazioni con partner locali, ampliando così la visibilità degli autori.

Una cerimonia celebrativa ad Aversa, anche in diretta Facebook

La cerimonia conclusiva si terrà presso la sede delle Acli di Aversa, dove verranno proclamati i vincitori, consegnati i premi e inaugurata la mostra fotografica. Per chi non potrà partecipare di persona, l’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale, garantendo così un’ampia partecipazione e visibilità.

Un’occasione da non perdere

Grazie al supporto di importanti realtà imprenditoriali del territorio, i vincitori riceveranno premi che valorizzano il talento e la creatività. Questo concorso non è solo un’opportunità per mettere in mostra le proprie capacità fotografiche, ma anche un modo per celebrare la dignità del lavoro e la sua centralità nella vita quotidiana.

Per ulteriori informazioni e dettagli su regolamento, premi e modalità di partecipazione, visitate il sito ufficiale del concorso. Non aspettate: raccontate il lavoro attraverso il vostro obiettivo e lasciatevi ispirare!