Masterclass musicali e laboratori teatrali con bambine, bambini e ragazzi del centro storico di Napoli. Spettacoli dal vivo che intrecciano narrazione, musica, scenografia e arte live a partire da libri ispiratori di percorsi creat(t)ivi. Incontri e workshop rivolti a donne gestanti e papà in dolce attesa, operatori della prima infanzia, docenti, genitori e bimbi da 0 a 3 anni.

E ancora: mostre e performance didattiche, prove generali aperte e premiazioni spettacolari di protagonisti della cultura dell’infanzia con restituzioni educative collettive alla presenza di ospiti illustri…

È un caleidoscopio di eventi e attività trasversalmente rivolti a tutte le età il Festival conclusivo della settima edizione del progetto/premio IL MONDO SALVATO DAI RAGAZZINI, in programma per cinque intensi giorni DA LUNEDÌ 21 A VENERDÌ 25 OTTOBRE 2024 a NAPOLI in diverse sedi del centro storico della città.

Un originale progetto di Reading Literacy e premio di letteratura giovanile ideato e curato dall’Associazione culturale Kolibrì − con il patrocinio del Comune di Napoli e il sostegno del main sponsor BPER:, con un contributo della Fondazione Banco di Napoli − incentrato, quest’anno, sul tema (eticamente sensibile) «Ferite, feritoie & fughe fantastiche».

Nel centenario della nascita di Alberto Manzi, il progetto culturale – in sodalizio sin dalla prima edizione con partner nazionali quali Andersen e Agita – potenzia quest’anno la sua offerta formativa, culturale e artistica socialmente inclusiva grazie a nuove rilevanti collaborazioni con il Centro Alberto Manzi di Bologna e in sinergia con il Festival nazionale itinerante LibrOrchestra, curato dall’Atelier Elisabetta Garilli con l’Aps LaFogliaeilVento di Verona.

Si parte lunedì 21 ottobre, nella prestigiosa Sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli dove, per tre mattine (dalle 9 alle 13), Elisabetta Garilli, musicista, compositrice ed esperta di didattica musicale applicativa terrà una Masterclass musicale, «Parole di note 2», con le allieve e allievi dell’IC Volino Croce Arcoleo del Borgo Vergini: dopo il successo della prima sperimentazione, l’anno scorso, per Il mondo salvato dai ragazzini sul tema 2023 «Muta/menti per “adoleggenti”», il percorso laboratoriale culminerà in uno spettacolo a conclusione del festival.

Nei pomeriggi dal 21 al 23, spazio a tre incontri e laboratori per mamme e papà in dolce attesa, operatori della prima infanzia e bimbi 0-3 anni.

A raccontare in un appuntamento intimo e laboratoriale «L’avventura dei primi mille giorni: musiche bambine come nutrimento» saranno, lunedì 21 ottobre alle 17.30 nella Libreria per bambini BIBI (in via Raimondo de Sangro di Sansevero, 6), la stessa Garilli con la scrittrice, editor e musicista Teresa Porcella, la libraia per ragazzi Imma Napodano e Donatella Trotta, direttrice artistica del Festival in sodalizio, per l’occasione, con la tappa napoletana di LibrOrchestra realizzata in collaborazione con Kolibrì.

Il giorno dopo, martedì 22 ottobre, alla stessa ora e nella stessa sede, l’incontro si arricchirà della testimonianza del pediatra Luca Astarita, di Nati per leggere; mentre mercoledì 23 ottobre pomeriggio (ore 16.30, in Sala Pignatiello a Palazzo San Giacomo, sede del Comune in piazza Municipio), il terzo incontro sarà aperto a docenti, educatori, genitori coinvolti dal confronto, accanto a Garilli e Trotta, di esperti del calibro di Maura Striano, Assessore all’Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli e professore ordinario di Pedagogia generale e sociale all’Università ‘Federico II’ di Napoli e di Paolo Siani, pediatra, ex Presidente nazionale dell’ACP – Associazione Culturale Pediatri, già parlamentare ed ex vice Presidente Commissione parlamentare Infanzia e Adolescenza, sul tema: «Piano/forte: letture ad alta voce, musica e arte come paradigmi del Welfare culturale in due Festival so(li)dali».

Giovedì 24 ottobre mattina si entra nel vivo delle restituzioni educative collettive dei laboratori teatrali del progetto di Kolibrì ispirati dai quattro testi vincitori del premio Il Mondo salvato dai ragazzini 2024 e curati dai tutor di Agita durante l’anno.

In scena al Teatro Nuovo (via Montecalvario, 16), dalle ore 11, le comunità educanti della SMS Carlo Poerio, dell’IC Russo Montale, del liceo Giambattista Vico di Napoli e i ragazzi del laboratorio di teatro educazione Domus Artis di Roma, alla presenza degli autori dei libri vincitori: Sante Bandirali, con l’albo illustrato da Gloria Tundo Per mano (Uovonero); Francesca Bonafini con il romanzo di formazione La strada ti chiama (Sinnos); Simone Saccucci con il romanzo fantastico L’ultima ferita (EDT Giralangolo) e Silvia Vecchini con Sualzo, autori del graphic novel Le parole possono tutto (Il Castoro).

Nel pomeriggio del 24 ottobre, doppio evento: l’inaugurazione, alle 17.30 in Archivio di Stato, della mostra di tavole di Alessandro Sanna ispirate dai verbi “educ/attivi” di Alberto Manzi (in collaborazione con il Centro Alberto Manzi) e, dalle 17 presso il Teatro Nuovo, la prova generale aperta a studenti di Accademie, Atenei e Conservatori dello spettacolo musicale di Elisabetta Garilli «Orzowei», con il Garilli Sound Project, ispirato dal romanzo del 1954 del “maestro d’Italia” la cui prima napoletana (per scuole, famiglie, comunità educanti) è in calendario il giorno dopo, venerdì 25 ottobre alle ore 10.30 alla presenza tra gli altri del figlio dello scrittore, pedagogista, antropologo e attivista culturale, Massimo Manzi, ospite d’onore dei due Festival, Il mondo salvato dai ragazzini e LibrOrchestra nella sua tappa partenopea.

Gran finale nel pomeriggio di venerdì 25 ottobre, dalle ore 17.30 al Teatro Nuovo: con la cerimonia di premiazione degli autori vincitori, condotta da Massimiliano Foà tra letture di Gianfranco Gallo, musica del Garilli Sound Project, voce di M. Cristina D’Alessandro e interventi di Barbara Schiaffino, direttrice di Andersen con Donatella Trotta; e a seguire, lo spettacolo musicale «Ri/generazioni», di restituzione finale della Masterclass musicale «Parole di note 2» ispirata dalle parole dei libri vincitori e da quelle dei ragazzi partecipanti, di e con Elisabetta Garilli con le ragazze e i ragazzi dell’IC Volino Croce Arcoleo in scena.

Tutti gli eventi sono ad accesso libero e gratuito ma su prenotazione, fino a esaurimento posti

(info e prenotazioni: kolibrinapoli@gmail.com; WhatsApp 333.5223339)