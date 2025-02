Il Mostro di Firenze. Livello due, questa sera al Teatro Nuovo

- pubblicità -

Stasera, martedì 25 febbraio 2025 alle 19, il caso del Mostro di Firenze. Livello due: l’ombra della massoneria e delle sette sataniche. Di questo cold case italiano oscuro e controverso ne parlano Ciro Sabatino, Martin Rua e Antonio Fusco al Teatro Nuovo di Napoli

Li uccisero tra il 1968 e il 1985. Sedici ragazzi. Otto duplici omicidi. Tutti consumati nelle campagne e nei borghi intorno a Firenze.

I delitti del Mostro sono considerati il cold case più oscuro e controverso finora registrato in Italia. Ma anche la prima vicenda nella quale anche nella nostra nazione si comincia a parlare di omicidi seriali. Di serial killer.

Per l’uccisione dei sedici ragazzi vennero accusati tre guardoni che si muovevano intorno a San Casciano, in Val di Pesa. Ma a vederli in tribunale, piangere, minacciare, bestemmiare, accusarsi l’un l’altro, fu subito chiaro che dietro i “compagni di merende” ci fosse qualcuno o qualcosa di ben più grande. Un secondo livello. Che faceva più paura dei mostri di San Casciano. Il livello degli intoccabili. Il livello dei mandanti.

Martedì 25 febbraio 2025 alle 19, nell’ambito della rassegna true crime Napoli Fermata Mistero, che si tiene presso il Teatro Nuovo di Napoli per volere del Teatro Pubblico Campano e in collaborazione con Gialli.it si affronterà proprio il Livello Due del caso del Mostro di Firenze. Quello che da Firenze porta a Perugia e coinvolge un misterioso medico legato alla massoneria deviata e alle sette sataniche. E in particolare alla setta de La Rosa Rossa.

Con Ciro Sabatino, curatore della rassegna, sul palco di via Montecalvario ci saranno lo scrittore Antonio Fusco (ex capo della squadra mobile di Pistoia) e Martin Rua, scrittore napoletano esperto di esoterismo e sette sataniche. La consulenza è del pm Raffaele Marino.

TEATRO PUBBLICO CAMPANO

Teatro Nuovo Napoli, Via Montecalvario 16

Gialli.it

Gialli.it nel 2024 ha compiuto 15 anni. È una associazione multidisciplinare perché si occupa di molte attività ed è promotrice di tanti eventi. In primis, organizza il Festival del Giallo Città di Napoli alla sua quarta edizione nel 2025, con direttore artistico Ciro Sabatino.

Gialli.it è gestita dai giornalisti Anita Curci e Ciro Sabatino, che curano anche la casa editrice, un giornale cartaceo, un sito, un blog, il Club del Giallo, i corsi giovanili gratuiti e tante collaborazioni importanti con realtà culturali campane e nazionali. Hanno di recente inaugurato La Casa del Giallo a Napoli che si presenta come una stazione di posta per scrittori, giornalisti, giallisti e collezionisti.

Via Enrico Alvino 129, Napoli

